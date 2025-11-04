La Municipalidad de Crespo y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional Paraná presentaron oficialmente el inicio de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial, que funcionará en la extensión áulica de Crespo, ubicada en el Edificio NIDO (Gualeguaychú y Mendoza).

Una propuesta pensada para el desarrollo local

El intendente Marcelo Cerutti celebró el lanzamiento de la nueva oferta académica:

“Tenemos mucha alegría de presentar esta nueva tecnicatura. Esta propuesta se suma al espíritu de la gestión, donde resaltamos la capacidad de trabajo y el emprendedurismo que hay en la ciudad, pero si le sumamos conocimiento, indudablemente se transforma en algo más virtuoso”.

Cerutti destacó la importancia de obtener un título de la UTN, así como el beneficio de poder cursar la carrera sin salir de Crespo.

“A la vez que es una carrera corta, tiene una salida laboral importante, y fue pensada en conjunto con los empresarios del Parque Industrial. Creemos que, con el perfil que tiene esta tecnicatura, debería contar con una salida laboral asegurada”, subrayó el intendente.

Educación como motor del crecimiento

La secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, remarcó que la gestión municipal continúa apostando por la educación como base del desarrollo local.

“La premisa del intendente es seguir generando oportunidades para que nuestros ciudadanos puedan estudiar en la ciudad y contar con un abanico de carreras. Esto representa una gran oportunidad”, señaló.

Schmidt agregó que confían en una alta convocatoria de inscriptos, tal como ocurrió con otras propuestas académicas impulsadas junto a la UTN.

“Por suerte, nuestros ciudadanos nos siguen acompañando”, afirmó.

Cuarta carrera de la UTN en Crespo

Por su parte, el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, destacó la buena recepción que ha tenido la extensión áulica en Crespo.

“El año que viene cumplirá seis años, y con el inicio de la carrera de Mantenimiento Industrial, sumamos la cuarta oferta académica. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos”, expresó.

Carrere explicó que la tecnicatura busca formar profesionales capacitados para desempeñarse como auxiliares de ingeniería en la industria, supervisar tareas de mantenimiento, operar equipos, elaborar costos y diseñar planes de higiene y seguridad, entre otras funciones.

“Es una carrera con una amplia diversidad de posibilidades para desempeñarse en distintas ramas de la actividad industrial”, detalló.

Preinscripción abierta desde el 6 de noviembre

La preinscripción para la carrera estará disponible desde el jueves 6 de noviembre, de forma online a través del sitio oficial de la UTN Paraná: www.frp.utn.edu.ar, hasta completar el cupo disponible.

Desde el Área de Capacitación Laboral y Educación Superior, Corina Darrechón explicó que la propuesta “responde a las necesidades del sector, a partir de un relevamiento sobre la importancia de contar con este tipo de carreras en la región”.

Cursado, duración y requisitos

La Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial tendrá una modalidad vespertina, con clases de lunes a viernes de 18 a 23 horas.

La carrera se extenderá por dos años, durante los cuales los estudiantes cursarán 20 materias teóricas y prácticas, además de cumplir 144 horas de pasantías en empresas o entidades oficiales definidas por la institución.

Los interesados pueden obtener más información comunicándose con el Área de Educación de la UTN Paraná al teléfono (0343) 4050280.

Una vez confirmada la preinscripción, los aspirantes deberán presentar la documentación requerida en formato papel en la sede de Paraná o Crespo. Los detalles se informarán al momento de la confirmación.