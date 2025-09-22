Con el objetivo de acompañar a los vecinos en su camino de crecimiento, profesionalización y sostenibilidad, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor y en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanzó el Programa EmprendER, una propuesta de formación gratuita destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor en la provincia.

En esta edición, solo cuatro ciudades entrerrianas fueron seleccionadas para ser sede de los encuentros: Crespo, Concepción del Uruguay, Victoria y La Paz. Este reconocimiento posiciona a Crespo como un punto estratégico para el desarrollo de proyectos productivos e innovadores.

Formación adaptada a la realidad local

El programa está dirigido a emprendedores con proyectos en marcha o en etapa inicial y propone seis meses de capacitación gratuita con instancias presenciales y virtuales (a través de Zoom y acceso a materiales digitales).

El cronograma de clases será el siguiente:

Clase 1 y 2: 23 y 24 de octubre.

Clase 3 y 4: 19 y 20 de noviembre.

Clase 5: 11 de diciembre.

Clase 6: 12 de marzo de 2026.

Los contenidos están diseñados para brindar herramientas prácticas en áreas clave, como:

Mentalidad emprendedora, innovación y creatividad.

Planificación estratégica, gestión financiera y toma de decisiones.

Evaluación de procesos y resultados.

Liderazgo compartido y redes rizomáticas.

Marketing digital, segmentación y fidelización de clientes.

Casos prácticos y sostenibilidad.

Inscripciones abiertas

Los interesados podrán inscribirse hasta el 1 de octubre a través del formulario en línea. Además, para consultas y asesoramiento, está disponible la Oficina de Empleo y Emprendedurismo de Crespo (25 de Mayo 943), de lunes a viernes de 7:00 a 13:00. También se puede llamar a los teléfonos 343 4 383 060 / 495 1160 Int. 219 y 206.