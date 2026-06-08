La ciudad de Crespo volverá a convertirse en punto de encuentro para la música, el canto y las danzas tradicionales argentinas con la realización de la 18ª edición del Encuentro “Con Sabor a las Cosas Nuestras”, una propuesta cultural que reúne cada año a artistas y delegaciones de distintos puntos de Entre Ríos.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 4 de julio en el Salón Esperanza, ubicado en la intersección de las avenidas Independencia y Ramírez, y contará con la participación de cerca de treinta delegaciones folclóricas provenientes de diversas localidades de la provincia.

Según informaron los organizadores, han confirmado su presencia grupos de San Benito, Cerrito, Diamante, Paraná, María Luisa, Pueblo Brugo, Aranguren, General Ramírez, Hernandarias, Las Garzas, Nogoyá y Crespo, entre otras comunidades.

Una jornada dedicada a la cultura popular

El encuentro es impulsado por el programa radial “Con Sabor a las Cosas Nuestras”, conducido por Oscar Zaragoza y difundido a través de más de cincuenta emisoras de distintas ciudades del país.

La programación comenzará a las 14 y se extenderá hasta pasada la medianoche, con actuaciones de músicos, cantores y cuerpos de danza que compartirán escenario en una jornada destinada a promover y preservar las expresiones culturales de raíz folclórica.

Los organizadores destacaron que uno de los principales objetivos del evento es generar un espacio de encuentro entre artistas de diferentes generaciones, brindando también oportunidades para que jóvenes intérpretes y bailarines puedan mostrar su trabajo ante el público.

Artesanos, emprendedores y servicio de cantina

Además de las presentaciones artísticas, el encuentro contará con la participación de artesanos y emprendedores que ofrecerán una amplia variedad de productos regionales y manufacturas vinculadas a la tradición criolla.

Entre los artículos que estarán disponibles se encuentran alfajores artesanales, mates, cuchillos, ponchos, sombreros, indumentaria temática, juegos de asadores y diversos productos de elaboración local.

También funcionará un servicio de cantina con venta de tortas fritas, empanadas, choripanes, bandejas materas, bebidas y agua caliente para los asistentes.

Entradas

El valor de la entrada general fue fijado en 5.000 pesos, manteniendo el mismo costo que en la edición anterior. Además, durante la jornada se realizarán sorteos entre quienes adquieran su ingreso.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a una propuesta que combina música, danza, gastronomía y tradiciones populares, en una celebración que ya forma parte del calendario cultural de la región y que año tras año reúne a cientos de amantes del folclore entrerriano.