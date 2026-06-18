En el marco del Día Internacional del Yoga, la Municipalidad de Crespo invita a la comunidad a participar de una jornada especial dedicada al bienestar integral. La actividad se realizará el próximo sábado 20 de junio desde las 14:30 en el Anfiteatro del Lago y será libre y gratuita para personas de todas las edades. En caso de condiciones climáticas desfavorables, las actividades se trasladarán al Salón Municipal.

Bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable”, la propuesta busca promover los beneficios de esta disciplina milenaria como una herramienta accesible para mejorar la calidad de vida, especialmente entre las personas mayores, aunque abierta a toda la comunidad.

El programa comenzará a las 14:30 con una clase de yoga para adultos. Luego, a las 15:30, se desarrollará una actividad centrada en la respiración consciente y, a partir de las 16:30, la jornada culminará con un espacio de meditación y mantras.

Desde la organización recomendaron a los participantes concurrir con mat o colchoneta para realizar las prácticas con mayor comodidad.

Una práctica que promueve el bienestar integral

La iniciativa se enmarca en la celebración mundial impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 2015 conmemora cada 21 de junio el Día Internacional del Yoga para difundir los beneficios de esta práctica en la salud física, mental y emocional.

Originario de la India, el yoga busca armonizar cuerpo, mente y espíritu mediante posturas físicas, ejercicios de respiración y técnicas de meditación. Diversos estudios han demostrado que su práctica regular contribuye a mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza muscular, además de reducir el estrés y favorecer el bienestar emocional.

La fecha elegida coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte, considerado un momento de especial significado dentro de la tradición yóguica.