La ciudad abre sus brazos para recibir este sábado 1º de noviembre una nueva edición de la Maratón de la Avicultura, un evento que combina deporte, música y gastronomía en una verdadera fiesta comunitaria. La jornada comenzará a las 18:00, con punto de encuentro en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y De las Azucenas, y promete convocar a corredores, familias y visitantes de toda la región.

La actividad es organizada de manera conjunta por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento de instituciones locales, el sector privado y organismos públicos.

Dos circuitos y una ciudad en movimiento

La tradicional competencia contará con dos circuitos:

10 kilómetros competitivos , con inscripción previa, para los corredores que buscan medirse en una prueba exigente.

, con inscripción previa, para los corredores que buscan medirse en una prueba exigente. 5 kilómetros recreativos, pensados para caminatas aeróbicas y participación familiar, sin inscripción.

La edición 2025 presenta un nuevo trazado, que recorrerá distintos barrios de Crespo, invitando a los vecinos a salir a las veredas para alentar a los deportistas bajo el lema: “Crespo corre con vos”.

La largada y llegada estarán ubicadas en el Acceso Alfonsín, a la altura de los tradicionales torreones del pórtico de la ciudad.

Seguridad vial y tránsito

Para garantizar el desarrollo seguro del evento, se implementará un amplio operativo de seguridad vial.

El ingreso por Ruta Nacional 12 y Acceso Alfonsín estará cortado entre las 16:00 y las 19:30 , al igual que el ingreso por Ruta 12 y Libertad , entre las 18:00 y 19:30 .

estará , al igual que el ingreso por , entre las . Inspectores de tránsito, agentes de la Guardia Urbana y voluntarios realizarán cortes parciales durante el paso de los corredores. Se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones .

. Habrá dos espacios habilitados para estacionamiento: el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura y el Parque del Centenario .

y el . Estará prohibido estacionar sobre calle De las Azucenas (entre Alfonsín y Kaehler).

Desde las 19:30, se habilitará la circulación por calle De los Lirios hacia el Acceso Alfonsín, con tránsito restringido.

Puntos de aliento y shows en el recorrido

Uno de los atractivos más coloridos serán los siete “Puntos de aliento”, distribuidos en diferentes sectores del circuito, donde artistas y grupos locales animarán a los corredores. Participarán:

DJ Juani Buyotti (Misiones y Kaehler)

(Misiones y Kaehler) Grupo de Teatro del Centro Cultural “La Estación” (Kaehler y Córdoba)

(Kaehler y Córdoba) Batucada Los Horneros (Entre Ríos y Libertad)

(Entre Ríos y Libertad) Ritmos Latinos Infantil y Grupo de Danzas Folclóricas de La Estación (Entre Ríos y 9 de Julio)

(Entre Ríos y 9 de Julio) El “Aldeano” acordeonista (Museo Municipal del Centenario)

(Museo Municipal del Centenario) Grupo de Música Folclórica del espacio Don Ramón Avero (Janssen y Misiones)

Una fiesta para todos

Tras la competencia, la celebración continuará en el Anfiteatro del Lago, con entrada libre y gratuita, espectáculos en vivo y una amplia propuesta gastronómica.

La grilla musical incluirá a:

Tiana y sus chamameceros (19:00)

(19:00) Preguntale Aquel (20:30)

(20:30) Grupo Tentación (21:30)

(21:30) Te Re Suena (22:30)

(22:30) El Brujo Ezequiel (23:30)

El servicio de cantina estará a cargo de los clubes de la ciudad —Unión, Sarmiento, Cultural y Ferroviario—, que ofrecerán diversas comidas y bebidas, generando ingresos que fortalecerán su labor social y deportiva.