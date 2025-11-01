Fin de semana
Crespo se prepara para vivir la Maratón de la Avicultura: deporte, música y sabor en una gran fiesta ciudadana
La ciudad abre sus brazos para recibir este sábado 1º de noviembre una nueva edición de la Maratón de la Avicultura, un evento que combina deporte, música y gastronomía en una verdadera fiesta comunitaria. La jornada comenzará a las 18:00, con punto de encuentro en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y De las Azucenas, y promete convocar a corredores, familias y visitantes de toda la región.
La actividad es organizada de manera conjunta por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento de instituciones locales, el sector privado y organismos públicos.
Dos circuitos y una ciudad en movimiento
La tradicional competencia contará con dos circuitos:
- 10 kilómetros competitivos, con inscripción previa, para los corredores que buscan medirse en una prueba exigente.
- 5 kilómetros recreativos, pensados para caminatas aeróbicas y participación familiar, sin inscripción.
La edición 2025 presenta un nuevo trazado, que recorrerá distintos barrios de Crespo, invitando a los vecinos a salir a las veredas para alentar a los deportistas bajo el lema: “Crespo corre con vos”.
La largada y llegada estarán ubicadas en el Acceso Alfonsín, a la altura de los tradicionales torreones del pórtico de la ciudad.
Seguridad vial y tránsito
Para garantizar el desarrollo seguro del evento, se implementará un amplio operativo de seguridad vial.
- El ingreso por Ruta Nacional 12 y Acceso Alfonsín estará cortado entre las 16:00 y las 19:30, al igual que el ingreso por Ruta 12 y Libertad, entre las 18:00 y 19:30.
- Inspectores de tránsito, agentes de la Guardia Urbana y voluntarios realizarán cortes parciales durante el paso de los corredores. Se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones.
- Habrá dos espacios habilitados para estacionamiento: el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura y el Parque del Centenario.
- Estará prohibido estacionar sobre calle De las Azucenas (entre Alfonsín y Kaehler).
Desde las 19:30, se habilitará la circulación por calle De los Lirios hacia el Acceso Alfonsín, con tránsito restringido.
Puntos de aliento y shows en el recorrido
Uno de los atractivos más coloridos serán los siete “Puntos de aliento”, distribuidos en diferentes sectores del circuito, donde artistas y grupos locales animarán a los corredores. Participarán:
- DJ Juani Buyotti (Misiones y Kaehler)
- Grupo de Teatro del Centro Cultural “La Estación” (Kaehler y Córdoba)
- Batucada Los Horneros (Entre Ríos y Libertad)
- Ritmos Latinos Infantil y Grupo de Danzas Folclóricas de La Estación (Entre Ríos y 9 de Julio)
- El “Aldeano” acordeonista (Museo Municipal del Centenario)
- Grupo de Música Folclórica del espacio Don Ramón Avero (Janssen y Misiones)
Una fiesta para todos
Tras la competencia, la celebración continuará en el Anfiteatro del Lago, con entrada libre y gratuita, espectáculos en vivo y una amplia propuesta gastronómica.
La grilla musical incluirá a:
- Tiana y sus chamameceros (19:00)
- Preguntale Aquel (20:30)
- Grupo Tentación (21:30)
- Te Re Suena (22:30)
- El Brujo Ezequiel (23:30)
El servicio de cantina estará a cargo de los clubes de la ciudad —Unión, Sarmiento, Cultural y Ferroviario—, que ofrecerán diversas comidas y bebidas, generando ingresos que fortalecerán su labor social y deportiva.