Crespo volverá a tener a la música y las voces como protagonistas con una nueva edición del Encuentro de Coros de Adultos Mayores “Con corazón y voz”.

La cita será el domingo 13 de septiembre, desde las 17:00, en el Salón del Colegio Sagrado Corazón, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Crespo, llegará este año a su 16ª edición y reunirá a agrupaciones corales de distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe.

Una tarde para compartir música y experiencias

Durante el encuentro, los distintos coros presentarán sus interpretaciones y compartirán una jornada que propone mucho más que una sucesión de presentaciones musicales.

La actividad tiene como eje el encuentro, la expresión y el disfrute colectivo, con la música como punto de conexión entre los integrantes de las diferentes agrupaciones.

La jornada también permitirá conocer el trabajo que desarrollan los coros de adultos mayores en distintas localidades de la región.

“Con corazón y voz”, una tradición de Crespo

El encuentro es impulsado por el municipio junto al Coro de Adultos Mayores “Sueño del Alma” de Crespo, agrupación anfitriona de esta celebración que ya lleva 16 ediciones.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse al Salón del Colegio Sagrado Corazón para disfrutar de una tarde dedicada a la música, la cultura y los vínculos.

La entrada es libre y gratuita.