Entre las presentaciones más esperadas se destacan las actuaciones de Anita Martínez, Marta González y Arnaldo André, quienes desembarcarán en Crespo con propuestas teatrales que ya recorren distintos escenarios del país.

La programación forma parte de una apuesta por fortalecer la actividad cultural local y ofrecer espectáculos de calidad para vecinos y visitantes bajo la consigna “¡Viví Crespo!”.

Anita Martínez llega con “Mamushka – Las mujeres que habitan en mí”

Una de las primeras grandes propuestas será “Mamushka – Las mujeres que habitan en mí”, espectáculo protagonizado por Anita Martínez que se presentará el sábado 16 de mayo a las 21:00 horas.

La reconocida actriz y humorista llevará al escenario un show atravesado por el humor, las emociones y situaciones cotidianas en las que muchas mujeres pueden verse reflejadas. La obra, escrita por Claudia Morales, propone un recorrido por las distintas personalidades, contradicciones y emociones que conviven dentro de una misma mujer.

Con un estilo dinámico y cercano, Anita Martínez interpreta múltiples personajes apelando a la identificación inmediata del público y generando momentos de risa constante. El espectáculo combina monólogos, humor físico y escenas que abordan con ironía aspectos de la vida cotidiana, las relaciones y los mandatos sociales.

La propuesta promete una noche distendida y entretenida, ideal para disfrutar en comunidad y compartir una experiencia teatral diferente.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse en Arte Mary, ubicado en San Martín 1018.

Arnaldo André y Marta González protagonizarán “Tango para tres”

Otra de las grandes apuestas teatrales llegará el viernes 22 de mayo a las 21:00 horas con la presentación de “Tango para tres”, obra protagonizada por Arnaldo André y Marta González, quienes volverán a compartir escenario acompañados por la actriz Romina Fernándes.

La comedia dramática, escrita y dirigida por Hernán Krasutzky y producida por Damián Sequeira, gira en torno a Hipólito, un reconocido escritor atravesado por un profundo bloqueo creativo. Su esposa Minerva, una prestigiosa cantante de tango que también atraviesa una crisis personal, intenta evitar que él se rinda ante sus frustraciones.

La historia da un giro con la aparición de Alma, una joven periodista admiradora del escritor que llega en busca de una entrevista y termina alterando el equilibrio emocional de la pareja.

Entre seducciones, celos, tensiones y emociones contenidas, los tres personajes quedan atrapados en un intenso triángulo afectivo que mezcla humor, drama y pasión tanguera.

La obra propone una mirada sobre los vínculos, el paso del tiempo, las oportunidades perdidas y aquello que aún permanece vivo pese a las heridas del pasado.

Las entradas tienen un valor de $38.000 y se encuentran disponibles en las cajas de la Municipalidad de Crespo.

“La Patrulla de Cachorros” desembarca con una propuesta para toda la familia

La agenda cultural también incluirá una opción especialmente pensada para el público infantil y familiar. El sábado 23 de mayo, desde las 17:00 horas, se presentará en la ciudad la obra teatral “La Patrulla de Cachorros”.

El espectáculo promete música, diversión, aventuras y la participación de personajes reconocidos por los más pequeños, en una propuesta recreativa que busca convocar a toda la familia.

Las entradas tienen un costo de $18.000 y abonan ingreso los niños desde 1 año de edad. Los tickets pueden conseguirse en Librería Lapiloco, ubicada en 9 de Julio 418.

La actividad es organizada de manera conjunta por Modo Play Activá la Cultura y la Municipalidad de Crespo.

Humor y stand up con Popo Giaveno en junio

La programación continuará en junio con una noche dedicada al humor y el stand up. La Primera División masculina de básquetbol del Club Atlético Unión de Crespo organiza la presentación del humorista Popo Giaveno.

El espectáculo se realizará el sábado 6 de junio desde las 21:00 horas y promete una velada cargada de risas y entretenimiento.

Desde la organización invitan al público a disfrutar de “un buen momento” en un show pensado para compartir entre amigos y familias.

Las entradas tendrán un valor de $25.000 y los interesados podrán realizar reservas o consultas comunicándose al teléfono 3434-808743.

Una agenda cultural que sigue creciendo

Con propuestas variadas y la presencia de artistas reconocidos a nivel nacional, Crespo continúa consolidándose como una plaza cultural activa dentro de la región. Las actividades previstas para mayo y junio buscan ampliar las opciones recreativas y fortalecer el vínculo de la comunidad con el teatro, la música y el humor.