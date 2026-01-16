Desde la Municipalidad de Crespo se informó que la ciudad se apresta a vivir un nuevo fin de semana con múltiples actividades, en el marco de la tradicional Fiesta Provincial de la Cerveza, uno de los eventos más esperados del verano. La agenda incluye propuestas para todos los gustos, que se desarrollarán desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de enero.

Torneo de Truco y Penales

La programación comenzará este viernes con el Torneo de Truco y Penales por parejas, organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Atlético Sarmiento de Crespo. La actividad tendrá lugar a partir de las 20:30 en el predio “Mario Trembecki”, ubicado en la intersección de French y Los Reseros.

La inscripción tiene un valor de 20.000 pesos por dupla y durante la jornada habrá servicio de cantina y venta de choripanes. Los interesados pueden solicitar más información comunicándose al 343-4518497.

Fiesta Provincial de la Cerveza

El plato fuerte del fin de semana será la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza, organizada por el Club Atlético Unión de Crespo, que se realizará este sábado 17 de enero en el salón “El Castillo”, ubicado en el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga.

La propuesta combinará gastronomía, música y baile, además de contar con espacios para emprendedores y sectores de juegos, pensados para el disfrute de toda la familia.

La grilla artística estará integrada por Gildas Bailanta, Humberto y Los Amantes de la Cumbia, Bandita Edelweiss, Lustige Musikanten, Trinidad, La Sin Nombre y Brisas Inmigrantes.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 7.000 pesos, mientras que en puerta costarán 10.000 pesos. Los menores de 15 años ingresan sin cargo.

Copa Entre Ríos de Fútbol

La actividad deportiva también tendrá su lugar este domingo 18 de enero, con la disputa de la quinta fecha —segunda de las revanchas— de la Copa Entre Ríos de Fútbol para planteles de Primera División masculina.

En Crespo se jugarán dos encuentros. El Club Atlético Unión será local ante el Club Atlético Arsenal de Viale desde las 19:00 en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”. En tanto, la Asociación Deportiva y Cultural recibirá a La Academia de General Galarza a partir de las 19:30 en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”.