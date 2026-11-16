El clima finalmente acompañó y permitió que Crespo volviera a vivir una noche de rock. La suspensión del viernes obligó a reorganizar la programación y concentrar toda la actividad en una única jornada. Algunas bandas que estaban previstas originalmente no pudieron ser parte de esta nueva fecha, pero quienes llegaron al escenario encontraron un público dispuesto a disfrutar de una extensa noche de música.

La apertura estuvo a cargo de SOMOS ROCK, los gurises de La Estación, el espacio cultural de nuestra ciudad. Todos menores de edad, los integrantes demostraron que el semillero musical de Crespo sigue creciendo. Comenzaron con una canción propia y luego recorrieron clásicos del rock nacional, con versiones de Los Redondos, Divididos y otros referentes.

Desde Paraná llegó Trébol, con su propuesta de rock nacional y barrial, composiciones propias y una trayectoria de más de siete años dentro de la escena musical entrerriana.

Luego fue el turno de Bravos Muchachitos, la banda santafesina que se define como un homenaje a Los Redondos y al repertorio solista del Indio Solari. Con un show cargado de clásicos y toda la mística ricotera, protagonizaron uno de los momentos más significativos de la noche.

En medio de su presentación invitaron a Paulo, cantante de Somos Rock, para interpretar juntos Motorpsico. El encuentro entre los músicos de distintas generaciones fue una de las postales especiales del festival: los más jóvenes compartiendo escenario con una banda que mantiene viva la música y la mística ricotera.

La programación continuó con Colties, la formación crespense de punk melódico, que aportó velocidad y energía; Hijos de la Noche, desde Oro Verde, con su rock and roll directo y barrial, una propuesta que viene recorriendo escenarios de la región y compartiendo presentaciones con referentes del género.

Más tarde llegó Rollando Rolla, el histórico trío crespense que volvió a jugar de local. Con 29 años de trayectoria, la banda hizo sonar su rocanrol clásico, reafirmando una identidad que forma parte de la historia musical de la ciudad.

También fue el turno de Astillas del Mismo Palo, el power trío local que cuenta con una discografía integrada por Ramificaciones, Pesadillas de Ocasión e Irrealidad Virtual, además del registro en vivo Vivo en Tribus. Una trayectoria que refleja el recorrido y la identidad de una de las propuestas de rock de Crespo.

El cierre quedó en manos de Rompiendo Espejos, banda santafesina formada en 2012 y reconocida por su homenaje a Callejeros. Con un recorrido por los grandes clásicos de una de las agrupaciones más importantes del rock argentino de los años 2000, despidieron el festival con un show cargado de emoción, canto y participación del público.

Más allá de lo musical, el predio ofreció diferentes espacios para disfrutar de la jornada. Hubo stands, patio de comidas y una cantina que permaneció repleta durante buena parte de la noche, acompañando el movimiento constante de público.

Las banderas fueron protagonistas durante todo el festival, acompañando cada presentación y aportando ese clima de encuentro y pertenencia que caracteriza a las convocatorias rockeras.

Otro de los atractivos fue la pintura en vivo realizada por Nahuel "Caipi" Salcedo, quien trabajó sobre una imagen del Indio Solari que emulaba la tapa de Bravos Muchachitos. La obra, realizada durante el evento, fue sorteada al finalizar la noche y se convirtió en uno de los momentos especiales de esta edición.

El trabajo detrás del Crespo Rock

La continuidad del festival es también resultado del trabajo de RR Producciones, integrada por Alexis Torres, Juan Pablo Martínez, Hernán Sesa y Nahuel Méndez, que desde hace cuatro años viene impulsando nuevamente este encuentro musical en la ciudad.

Si bien hubo ediciones anteriores del Crespo Rock alrededor de 2005 y 2006, la productora retomó la propuesta y logró sostenerla año a año, convocando a bandas locales, provinciales y nacionales. Además, durante el resto del año organiza las Noches de Rock, encuentros que reúnen a tres o cuatro agrupaciones y mantienen activo el circuito musical.

El trabajo de RR Producciones representa una apuesta sostenida por generar escenarios, acompañar a los músicos y fortalecer la cultura rockera en Crespo.

Así, lo que inicialmente estaba previsto como un festival de dos jornadas terminó convirtiéndose en una extensa celebración musical. La suspensión del viernes planteó un desafío para la organización, que debió rearmar la programación y concentrar las presentaciones en el sábado, con algunas modificaciones en la grilla.

Finalmente, con el tiempo acompañando, las bandas sobre el escenario y el público respondiendo durante toda la noche, el Crespo Rock 2026 pudo concretar una nueva edición.

Cerca de las cinco de la mañana, después de horas de música, encuentros y canciones compartidas, llegó el final. Una vez más, Crespo tuvo su encuentro con el rock, demostrando que hay una escena que sigue creciendo, nuevas generaciones que toman la posta y un público que mantiene intacta la pasión por la música.