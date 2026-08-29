Los consumos problemáticos y las situaciones vinculadas con la salud mental fueron el eje de una jornada de trabajo que reunió este viernes 28 de agosto a representantes de distintos sectores de Entre Ríos en Crespo.

El encuentro se desarrolló en el salón de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo y correspondió a la segunda edición de la Red Provincial de Problemáticas de Consumo, organizada por la Municipalidad de Crespo junto con el Programa de Abordaje de Problemáticas de Consumo del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

La propuesta tuvo como objetivo poner en común experiencias desarrolladas en diferentes localidades y avanzar en estrategias de trabajo articulado frente a una problemática que atraviesa a personas, familias y comunidades.

Salud, comunidad y prevención: el desafío de trabajar en red

La apertura estuvo a cargo del intendente Marcelo Cerutti, el secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; el coordinador del Programa Provincial de Abordaje de Problemáticas de Consumo, Maximiliano Elías Smith; y Sabrina Angresano y Karen Galarza, integrantes del Área de Salud Mental y Adicciones del municipio.

También participaron integrantes de la Red Provincial de Problemáticas de Consumo, equipos de hospitales y centros de salud, representantes de comunidades terapéuticas públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud mental, autoridades y docentes universitarios.

Durante la apertura, Cerutti destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones.

“Es un gusto para nosotros recibirlos y celebramos este trabajo en red, en este caso, a nivel provincial”.

El intendente recordó que Crespo trabaja desde 2016 en acciones vinculadas con el abordaje de los consumos problemáticos, con la participación de centros de salud, clubes, organizaciones y establecimientos educativos.

“Espero que este pueda ser un espacio para intercambiar experiencias y actividades, y que podamos seguir creciendo en este camino”, expresó.

También hizo referencia a la reciente inauguración del Centro Integral de Salud Mental y Adicciones, destinado al acompañamiento y la contención de personas y familias.

“Es una problemática que nos atraviesa a todos. Nos preocupa y nos ocupamos”, afirmó.

“El problema va casi más rápido que la respuesta”

El secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, puso el foco en la necesidad de escuchar a quienes trabajan directamente en las comunidades.

“Creemos firmemente que la única manera de poder abordar este problema es escuchándolos a ustedes, que están en el territorio cada día”.

En ese sentido, explicó que la jornada buscó reunir las experiencias e iniciativas que se desarrollan en distintas localidades para analizarlas y, a partir de ellas, fortalecer las políticas públicas de salud mental.

Por su parte, el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, planteó la dimensión del desafío que enfrenta el sistema.

“El problema va casi más rápido que la respuesta que nosotros vamos a dar”.

Dávila sostuvo que la salud mental debe entenderse como una construcción colectiva y que las respuestas no pueden quedar exclusivamente dentro del sistema sanitario.

“Esto tiene que ser una corresponsabilidad plural: tenemos que intervenir todos desde nuestro lugar”.

Para el funcionario, la participación de diferentes instituciones resulta clave para construir respuestas frente a una problemática que atraviesa a distintas comunidades del país.

Seis mesas de trabajo para analizar los consumos

La jornada incluyó diferentes espacios de intercambio y análisis. Los participantes se distribuyeron en seis mesas temáticas, orientadas a abordar los consumos problemáticos desde distintas perspectivas.

Los ejes fueron:

Infancias y Juventudes.

Servicios de Salud.

Abordajes Comunitarios.

Organizaciones Sociales y Redes de Apoyo.

Género y Consumos.

Rol de la Formación Universitaria en las Problemáticas de Consumo.

Luego del trabajo en grupos, se compartieron las conclusiones obtenidas durante la jornada.

La dinámica permitió poner en común experiencias territoriales y analizar posibles herramientas para mejorar la prevención, el acompañamiento y la atención de las personas afectadas por consumos problemáticos.

¿Qué se entiende por consumo problemático?

El concepto de consumo problemático no se limita a la cantidad o frecuencia con la que una persona consume una sustancia.

Comprende aquellas situaciones en las que el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas genera consecuencias negativas en la salud, los vínculos, los estudios, el trabajo o diferentes aspectos de la vida cotidiana.

Por eso, el abordaje requiere considerar no solamente a la persona, sino también su entorno familiar, social y comunitario.

Desde esta perspectiva, el trabajo articulado entre los servicios de salud, las instituciones educativas, las organizaciones sociales, las familias, las universidades y otros actores de la comunidad aparece como una herramienta para fortalecer las estrategias de prevención y acompañamiento.