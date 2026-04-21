En este marco, el equipo de salud municipal llevó adelante nuevas jornadas de atención en Racedo y Gobernador Etchevehere, con el objetivo de fortalecer la concientización y acercar servicios sanitarios a la comunidad.

Durante las visitas, se realizaron controles orientados a la prevención de enfermedades, entre ellos la toma de muestras de Papanicolaou (PAP) a mujeres mayores de 18 años o que hayan iniciado sus relaciones sexuales. Este estudio resulta clave para la detección temprana del cáncer de cuello de útero.

Desde el municipio recordaron que este tipo de acciones ya se habían desarrollado el año pasado en Aldea Santa Rosa y Aldea San Rafael, donde además se aplicaron vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), en el marco de una estrategia integral de prevención.

Una política sostenida de salud comunitaria

Las iniciativas forman parte de una política pública que impulsa la Municipalidad a través de distintos espacios de atención, donde funciona un equipo interdisciplinario que aborda la salud desde múltiples perspectivas.

Entre las propuestas se destaca el programa ‘Maternidad, Lactancia y Familia’, que se implementa desde 2017 y continúa vigente en 2026. Los encuentros se realizan los miércoles a las 19:30 en el Edificio NIDO Dr. Adolfo Goldenberg, y están destinados a embarazadas, sus parejas y familias con bebés de hasta un año. La participación es libre, gratuita y sin inscripción previa.

Asimismo, se brinda atención en consultorios de obstetricia y adolescencia, con controles a cargo de profesionales especializados en distintos puntos de la ciudad, como el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ y el Centro de Salud San Miguel.

Otro de los servicios destacados es la sala de mamografías gratuita que funciona desde 2021 en el NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’, en articulación con la Fundación 1 Ángel. Este espacio permite acceder a estudios preventivos fundamentales para la detección del cáncer de mama. Además, el mastólogo Roy Bernhardt atiende con turno cada 15 días.

Desde el gobierno local subrayaron que estas acciones buscan no solo brindar atención médica, sino también promover hábitos de cuidado y prevención, acercando el sistema de salud a los vecinos y fortaleciendo el acceso equitativo a servicios esenciales.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Desarrollo Social o comunicarse telefónicamente con el municipio.