Con la llegada de las vacaciones de invierno, Crespo se prepara para recibir a las familias con una nutrida programación de actividades pensadas para que los más chicos disfruten del receso escolar sin salir de la ciudad.

La propuesta, organizada por la Municipalidad, se desarrollará en diferentes espacios públicos como el Salón Municipal, el Centro Cultural La Estación, el IMEFAA y el Parque del Lago, combinando espectáculos infantiles, talleres creativos, música, juegos y actividades al aire libre.

El inicio será con dos grandes espectáculos

La agenda comenzará el lunes 6 de julio en el Salón Municipal con dos funciones destinadas al público infantil.

A las 15:00 llegará "Guerreras Doradas", un espectáculo musical que combina canciones, coreografías y un mensaje sobre la amistad, el trabajo en equipo y la valentía.

Más tarde, desde las 19:00, será el turno de "Escuadrón al Rescate", una propuesta protagonizada por personajes muy conocidos por los más pequeños, que promete música, baile y mucha interacción con el público.

Las entradas para ambos espectáculos pueden adquirirse a través de la plataforma Platea Vip, donde además se encuentra vigente una promoción especial 2x1.

Juegos y música en La Estación

El martes 7 de julio, entre las 15:00 y las 17:00, el Centro Cultural La Estación abrirá sus puertas para una tarde llena de actividades recreativas.

Los niños podrán participar en diferentes estaciones de juegos, entre ellas Pesca de Invierno, Futgolf, Camino de Cucharas, Muñeco de Nieve, Formá tu Rostro y un divertido Torneo de Penales.

La jornada también contará con música en vivo a cargo de alumnos y profesores del Taller Municipal de Instrumentos, quienes interpretarán un repertorio de música folklórica y popular.

Talleres y teatro en el IMEFAA

Las actividades continuarán el miércoles 8 de julio, también de 15:00 a 17:00, en el Instituto Municipal de Expresiones Folklóricas, Artísticas y Artesanales (IMEFAA).

Durante la tarde se desarrollarán talleres de manualidades, confección de flores de tela, pulseras de lana, dibujo y pintura de rostros.

La programación incluirá además una obra de teatro, un espacio de micrófono abierto para los alumnos y una merienda compartida.

Más propuestas teatrales

El jueves 9 de julio, a las 18:00, el Salón Municipal recibirá "Las Aventuras del Explorador", un espectáculo pensado para estimular la imaginación de los chicos a través de historias, música y humor.

Por su parte, el domingo 12 de julio, desde las 17:00, será el turno de "Las Increíbles Aventuras de Bella", una propuesta inspirada en los cuentos clásicos que invita a valorar la lectura, la fantasía y los sueños.

Las entradas para ambos espectáculos ya se encuentran disponibles.

Aventuras en el Parque del Lago

El cierre de las vacaciones estará a cargo del Área de Deportes con una propuesta destinada a niños de 5 a 12 años.

Del miércoles 15 al viernes 17 de julio, entre las 14:00 y las 15:00, el Parque del Lago será escenario de actividades de aventura que incluirán un circuito con tirolesa, puente mono y palestra, promoviendo el juego, el movimiento y el contacto con la naturaleza.

Una agenda para disfrutar en familia

Con espectáculos, actividades recreativas y propuestas deportivas, Crespo ofrecerá durante las vacaciones de invierno alternativas para que niños, niñas y sus familias compartan momentos de diversión, creatividad y aprendizaje.

La programación busca aprovechar los distintos espacios públicos de la ciudad y brindar opciones accesibles para quienes elijan quedarse en Crespo durante el receso escolar, consolidando una agenda pensada para todas las edades.