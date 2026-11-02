La Municipalidad de Crespo realizará una nueva edición del programa Manejo de estrés y ansiedad, una iniciativa gratuita que busca brindar herramientas para reconocer y gestionar las reacciones asociadas a estas situaciones.

Los encuentros se llevarán a cabo del 17 al 20 de noviembre, a las 14:00, en el Punto Saludable, ubicado en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú.

La propuesta apunta a que los participantes puedan identificar las manifestaciones del estrés y la ansiedad, aprender a manejar las preocupaciones y desarrollar recursos para evitar que estas situaciones afecten su bienestar físico y emocional.

Las actividades estarán a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas vinculadas al cuidado de la salud: clínica médica, psicología, educación física, yoga y nutrición.

Cómo inscribirse

La actividad está destinada a personas mayores de 18 años y no tiene costo. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 13 de noviembre.

Para participar, los interesados deben comunicarse al WhatsApp 343 4678470, de 7:00 a 13:00.

El Punto Saludable y sus propuestas

El Punto Saludable funciona en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú y ofrece atención integral orientada al cuidado de la salud física y mental. Su equipo está conformado por profesionales de clínica médica, nutrición, psicología, educación física y enfermería.

Desde ese espacio se impulsan distintas iniciativas para promover hábitos saludables, entre ellas los programas 5 Días para dejar de fumar, Manejo de estrés y ansiedad y Cambio de hábitos y vida saludable.