Con el propósito de seguir promoviendo el bienestar integral de la comunidad, la Municipalidad de Crespo abrió la inscripción para una nueva edición del programa “5 Días: Cambio de hábitos y una vida saludable”, una iniciativa destinada a vecinos mayores de 18 años que buscan incorporar rutinas sostenibles para mejorar su calidad de vida.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 24 de octubre, mientras que el programa comenzará el lunes 27 a las 14.00, en el Punto Saludable, ubicado en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú. Las actividades se extenderán hasta el viernes 31 de octubre.

Durante los cinco días, los participantes contarán con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, integrado por especialistas en clínica médica, psicología, nutrición, educación física y yoga, quienes guiarán el proceso de aprendizaje y cambio hacia hábitos más saludables y equilibrados.

“El objetivo es que cada participante pueda incorporar pequeñas acciones que generen grandes transformaciones en su bienestar físico, mental y emocional”, señalaron desde el área de Salud municipal.

Los interesados en participar pueden obtener más información o inscribirse a través del WhatsApp del Punto Saludable: +343 467 8470.

Un espacio de promoción de la salud para toda la comunidad

El Punto Saludable, creado en 2023 por la Municipalidad de Crespo, funciona en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú y se ha consolidado como un espacio de referencia para la promoción de la salud integral.

Cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de clínica médica, nutrición, kinesiología, psicología, educación física y enfermería, y ofrece de manera permanente asesoramiento, controles preventivos y talleres.

Entre sus principales propuestas se destacan los programas “5 Días para Dejar de Fumar” y “Manejo de Estrés y Ansiedad”, que buscan acompañar a los vecinos en la adopción de hábitos saludables y sostenibles.

Con esta nueva edición del programa “5 Días: Cambio de hábitos y una vida saludable”, la Municipalidad reafirma su compromiso con una Crespo más saludable, activa y consciente del cuidado personal y colectivo.