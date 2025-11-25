La Municipalidad de Crespo abrió las inscripciones para un nuevo programa orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos: el taller “Cambio de hábitos y vida saludable”, una propuesta que invita a iniciar un camino hacia una rutina más equilibrada y consciente, acompañado por un equipo de profesionales de la salud.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 28 de noviembre y están destinadas a personas mayores de 18 años interesadas en incorporar hábitos saludables y fortalecer su bienestar físico y emocional.

Un programa de cinco días para comenzar a transformar la rutina

El taller se desarrollará del 1 al 5 de diciembre, a las 14:00, en el Punto Saludable, ubicado dentro del Campo Municipal de Deportes Yapeyú.

A lo largo de cinco jornadas, los participantes recibirán acompañamiento de un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en clínica médica, psicología, nutrición, educación física y yoga. El objetivo es brindar herramientas prácticas y personalizadas que ayuden a incorporar nuevos hábitos, mejorar la alimentación, gestionar el estrés y promover la actividad física regular.

Para consultas e inscripciones, la Municipalidad habilitó el WhatsApp del Punto Saludable: +343 467 8470.

Un espacio de promoción del bienestar que crece

El Punto Saludable, creado en 2023 por el municipio, es un espacio destinado a la promoción integral de la salud. Funciona también en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú y está conformado por profesionales de clínica médica, nutrición, kinesiología, psicología, educación física y enfermería.

Desde su puesta en marcha, desarrolla programas preventivos y de acompañamiento comunitario, entre ellos “5 Días para Dejar de Fumar” y “Manejo de Estrés y Ansiedad”, consolidándose como un referente local en prevención, educación para la salud y promoción del bienestar.