La ciudad de Crespo dio un paso significativo en materia educativa y productiva con el inicio, por primera vez, del cursado de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial. El acto se realizó el 25 de febrero en el Edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”, en un marco de entusiasmo compartido por autoridades, estudiantes y referentes del sector industrial.

Desde la Municipalidad de Crespo destacaron que brindar a los jóvenes la posibilidad de estudiar en la ciudad impulsa su crecimiento profesional, fortalece el desarrollo local y favorece el arraigo en la comunidad.

Una propuesta académica con fuerte anclaje local

Más de 30 personas de Crespo y localidades vecinas comenzaron a cursar esta carrera, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La propuesta surgió a partir del diálogo con referentes del Parque Industrial Crespo, con el objetivo de conocer la demanda laboral y el perfil de formación requerido por las empresas locales.

El intendente Marcelo Cerruti dio la bienvenida a los estudiantes y expresó: “Nos enorgullece impulsar todo lo que esté ligado a la educación, que ha sido una de las premisas centrales de nuestra gestión”.

El jefe comunal subrayó además la importancia de articular educación y producción: “Crespo es una ciudad de trabajo. Si le sumamos conocimiento, potenciamos aún más su desarrollo. La economía del conocimiento debe estar vinculada al crecimiento productivo, porque hoy el trabajo y el desarrollo profesional van de la mano”.

Formación para una industria más eficiente

Desde el sector productivo, Ornella Osti, secretaria de la Asociación Civil del Parque Industrial Crespo, destacó la necesidad de contar con personal calificado: “El mantenimiento no es solo reparar lo que se rompe, sino que necesitamos personas capacitadas que nos ayuden a que nuestras plantas sean más seguras y eficientes. La demanda existe y las empresas necesitamos cada vez más personal capacitado”.

Por su parte, el coordinador de Planificación Académica de la UTN, Ernesto Acrich, remarcó la relevancia de la presencia universitaria en el territorio: “Una de las funciones de la universidad es llegar a cada comunidad. En este caso, a Crespo. Estas tecnicaturas permiten a los estudiantes proyectar su futuro laboral dentro de su propia ciudad”.

Detalles de la carrera e inscripciones

La secretaria del Área de Capacitación Laboral y Educación Superior, Corina Darrechon, señaló que la propuesta ha convocado tanto a jóvenes locales como a estudiantes de localidades vecinas, posicionando a Crespo como un polo educativo regional.

La Tecnicatura en Mantenimiento Industrial tiene una duración de dos años. Durante ese período, los alumnos cursarán 20 materias teóricas y prácticas, además de completar 144 horas de pasantías en entidades oficiales o empresas, definidas por la institución.

Las clases se dictan de lunes a viernes, de 18:00 a 23:00 aproximadamente. Desde el municipio informaron que aún quedan algunas vacantes disponibles. Las personas interesadas pueden solicitar información en el Área de Educación de la Municipalidad de Crespo, en el edificio NIDO (Gualeguaychú y Mendoza).