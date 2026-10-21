En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Crespo y la Fundación 1 Ángel de Argentina presentaron el lunes 19 de octubre un nuevo equipo de mamografía en el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”, ubicado en Mendoza 855.

La incorporación del mamógrafo, de la marca Fujifilm, permitirá mejorar la calidad de las imágenes y ampliar las posibilidades de diagnóstico, con el objetivo de fortalecer el acceso a los controles mamarios y favorecer la detección temprana de la enfermedad.

El equipamiento se suma al trabajo conjunto entre el municipio, la fundación y la empresa agroindustrial Siete Hermanos SRL, una articulación que sostiene el funcionamiento de este servicio en la ciudad.

Un servicio que evita traslados a otras localidades

El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de continuar mejorando las prestaciones de salud que se brindan en el NIDO y valoró el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

“Estamos muy contentos de poder seguir mejorando este espacio. Desde la gestión anterior, a cargo de Darío Schneider, ofrecemos este servicio en nuestra ciudad, donde antes no había un mamógrafo público. Por lo tanto, las mujeres debían trasladarse a Paraná o María Grande, con todo lo que eso implicaba en términos de tiempo, costos y organización”, expresó.

Cerutti señaló que contar con el equipamiento en Crespo facilita el acceso a los estudios, especialmente para las mujeres que no tienen cobertura de salud o encuentran dificultades para afrontar sus costos.

También reconoció el aporte de los profesionales que acompañan el funcionamiento del servicio, entre ellos los doctores Roy Bernhardt y Hugo Conte.

“No se trata solamente de contar con un equipo que permita obtener imágenes de calidad, sino también de sumar la experiencia y el conocimiento de profesionales comprometidos con la salud de la comunidad”, sostuvo.

La fundación extendió el convenio por diez años

Héctor Eberle, en representación de la Fundación 1 Ángel de Argentina, manifestó su satisfacción por la incorporación del nuevo equipo y destacó el acompañamiento de la Municipalidad y de la empresa Siete Hermanos.

“Es un día de celebración, especialmente para nuestra fundación y para la salud de la ciudad y la región. Este es el tercer equipo que incorporamos y, después de algunas dificultades con los anteriores, pudimos avanzar con esta nueva adquisición gracias al apoyo de la empresa Siete Hermanos”, explicó.

Eberle indicó que la decisión de incorporar el equipamiento respondió a la demanda del servicio. Además, informó que se acordó extender por diez años el plazo del convenio para garantizar la permanencia del mamógrafo en el edificio NIDO.

“No pretendemos ser competencia de nadie, sino cumplir con nuestra responsabilidad social empresaria”, afirmó.

Qué mejoras ofrece el nuevo mamógrafo

El equipo Fujifilm incorpora tecnología digital que mejora la calidad de las imágenes y amplía las posibilidades de realizar estudios. Entre sus prestaciones, permite digitalizar los registros y efectuar mamografías en mamas de mayor tamaño, una alternativa que no ofrecía el equipo anterior.

Desde el equipo de salud señalaron que estas herramientas contribuyen a obtener imágenes de mayor calidad y favorecen la evaluación médica.

Además, destacaron la importancia de acompañar a cada paciente durante el proceso, con un espacio de atención cálido y de confianza que ayude a sostener los controles periódicos.

Cinco años de atención en el edificio NIDO

La Sala de Mamografía del NIDO fue inaugurada hace cinco años y representó una alternativa de acceso gratuito para mujeres sin cobertura social de Crespo y la región.

Durante este período, la articulación entre el municipio y la fundación permitió realizar más de 700 estudios a mujeres y varones de la ciudad y localidades vecinas.

Desde el Área de Salud municipal señalaron que la incorporación del nuevo equipo renueva el compromiso con la prevención y el cuidado integral, tanto mediante la realización de los estudios como a través de la orientación y la contención de quienes concurren con dudas o preocupaciones.

La presentación se realizó frente al edificio NIDO y contó con la participación de autoridades municipales, representantes de la fundación y de la empresa Siete Hermanos, profesionales de la salud, integrantes de instituciones locales y miembros de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Agrotécnica N.º 40 “Hipólito Yrigoyen”, conocida como “La Colmena”, ubicada en Arroyo Burgos.

Durante el acto también se realizaron bendiciones religiosas a cargo de Selvaraj Simón, sacerdote de la parroquia San José, y Antonio Penella, pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana.

Cómo solicitar un turno para una mamografía

La Sala de Mamografía funciona de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, en el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”, ubicado en Mendoza 855, Crespo.

Para consultas o solicitud de turnos, se encuentra habilitado el WhatsApp 343 4574434. Al comunicarse, se deberá enviar una fotografía del pedido médico.

Además de la realización de mamografías, el servicio brinda orientación y atención vinculada con la salud mamaria.