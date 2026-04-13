En el marco de una recorrida por los espacios de formación superior que se desarrollan en la ciudad, integrantes del equipo de Gobierno de la Municipalidad de Crespo, junto a autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná, visitaron a estudiantes de las tecnicaturas que se dictan en la extensión áulica local. La actividad permitió conocer de cerca el desarrollo de la Tecnicatura Universitaria en Programación, que cursa su segundo año, y de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, iniciada en 2026.

Estas propuestas forman parte de una política sostenida del Municipio orientada a fortalecer la educación, generar nuevas oportunidades y acompañar el crecimiento del entramado productivo de la ciudad.

Durante la jornada, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, destacó la importancia del trabajo articulado con instituciones de nivel superior. “Es un orgullo trabajar con universidades de nuestra zona, y en este caso con la UTN, que es una institución de gran prestigio. Estas carreras fueron impulsadas a partir de la demanda de nuestro Parque Industrial, porque creemos en la necesidad de contar con mano de obra calificada y en la importancia de que la formación se desarrolle en nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, señaló que actualmente unos 60 estudiantes de Crespo y localidades vecinas cursan estas tecnicaturas. “En este edificio NIDO ya se dictó la carrera de Mecatrónica y todo ese conocimiento se vuelca a la sociedad. Valoramos el esfuerzo de quienes eligen formarse, así como el compromiso de la Municipalidad y de toda la comunidad”, agregó.

Schmidt también remarcó que el municipio trabaja con datos relevados por una oficina de estadística local y encuestas realizadas a empresas del Parque Industrial, con el objetivo de identificar demandas laborales concretas y orientar la oferta educativa en función de esas necesidades.

Por su parte, el decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere, recordó que Crespo fue la primera extensión áulica de la institución en 2020 y valoró el crecimiento sostenido de la propuesta académica. “Es la cuarta tecnicatura que estamos llevando adelante. Buscamos que los estudiantes vivan la experiencia universitaria y se sientan parte de la institución”, indicó.

En esa línea, explicó que la Tecnicatura en Programación ya transita su segundo año e incluye prácticas supervisadas, mientras que la de Mantenimiento Industrial comenzó este año en respuesta a los perfiles requeridos por el sector productivo. “El entramado productivo de la región es muy importante y la vinculación con las empresas resulta fundamental para la inserción laboral de los estudiantes”, afirmó.

A su turno, Corina Darrechon, del Área de Capacitación Laboral y Educación Superior, destacó la diversidad de procedencias de los alumnos, que llegan no solo desde Crespo, sino también desde Viale, Nogoyá, Ramírez y Paraná.

De la visita participaron también Pablo Canepa, coordinador de la carrera de Programación, junto a autoridades municipales y académicas, en una jornada que reafirmó el compromiso conjunto con la educación superior como motor de desarrollo local.