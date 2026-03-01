La Municipalidad de Crespo continúa fortaleciendo su política de acompañamiento a la educación como herramienta de crecimiento y desarrollo. En ese marco, el 26 de febrero se firmó un convenio con la Universidad Siglo 21 que permitirá al personal municipal y a sus familias acceder a descuentos en la amplia oferta académica de la institución.

El acuerdo busca ampliar las oportunidades de formación superior y facilitar el acceso a estudios universitarios mediante una modalidad flexible, compatible con la actividad laboral.

Educación y trabajo, una apuesta conjunta

El intendente Marcelo Cerutti destacó la relevancia del acuerdo y reafirmó el compromiso del municipio con la formación profesional.

“Una vez más acompañamos el conocimiento para que la educación siga ocupando un lugar de relevancia y para que Crespo continúe siendo una ciudad de trabajo productivo”, expresó.

Asimismo, subrayó que la propuesta académica ofrece una modalidad flexible que permite a los empleados continuar con su actividad laboral mientras avanzan en su capacitación. “Más allá del beneficio económico, es fundamental que las personas puedan organizar sus horarios, seguir trabajando y al mismo tiempo continuar capacitándose. Ese es el verdadero valor de este convenio: acompañar el crecimiento profesional junto con la función laboral”, señaló.

Más de 120 carreras disponibles

Por su parte, el coordinador zonal de la casa de estudios, Oscar Martiller, calificó el acuerdo como “muy importante” ya que amplía oportunidades no solo para el empleado municipal sino también para su grupo familiar y vecinos de la región.

Además, destacó que la universidad cuenta con más de 120 carreras, tanto tradicionales como innovadoras, lo que permite a cada persona elegir la propuesta que mejor se adapte a sus intereses y proyectos profesionales.

Una política sostenida de articulación universitaria

El intendente recordó que este convenio se suma a otros acuerdos ya firmados con instituciones de prestigio como la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Tecnológica Nacional, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación superior y consolidar a Crespo como un polo de desarrollo y oportunidades.

Del acto de firma participaron, por el municipio, el intendente Marcelo Cerutti; Evangelina Schmidt, secretaria de Economía, Hacienda y Producción; Corina Darrechon, del Área de Capacitación Laboral y Educación Superior; y Soledad Erhardt, de Recursos Humanos. En representación de la universidad estuvieron presentes Oscar Martiller (coordinador zonal), Dante Gaspari (coordinador regional), Osvaldo Aguiar (asesor comercial) y Antonella Hetze (tutora dinamizadora).