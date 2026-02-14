Estudiar en tu ciudad
Crespo consolida su perfil educativo con una amplia oferta pública y privada
Desde la Municipalidad de Crespo destacaron que la educación es un pilar fundamental de la gestión de gobierno y subrayaron que la ciudad cuenta con una amplia y variada oferta educativa que permite a los vecinos continuar su formación sin necesidad de trasladarse a otras localidades.
Con propuestas públicas y privadas, gratuitas y aranceladas, presenciales, semipresenciales y virtuales, Crespo ofrece alternativas que abarcan desde tecnicaturas universitarias y licenciaturas hasta formación profesional, capacitación en oficios y academias especializadas.
A continuación, el detalle de las principales opciones disponibles en la ciudad.
Propuestas educativas y formativas públicas
Área de Educación y Capacitación Laboral Municipal
Funciona en el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg” (Mendoza 855), de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.
El municipio cuenta con:
- Convenio con el Consejo General de Educación (CGE), que ofrece una propuesta variada de capacitación laboral renovada anualmente según las necesidades de la microrregión.
- Convenios con universidades para tecnicaturas de dos años y formación profesional.
- Propuestas propias como la Academia de Corte y Confección (tres años de duración) y otros cursos anuales.
Instituto Tecnológico Universitario (ITU)
Depende de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
- Carrera: Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola
- Duración: 3 años
- Modalidad: Gratuita
- Horario: 17:00 a 21:00
- Dirección: 3 de Febrero e Yrigoyen (planta alta)
Facultad de Ciencias de la Gestión – UADER
También perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con sede en Mitre 1434 (Escuela Nº 105).
- Carreras: Tecnicatura y Licenciatura en Administración de Empresas
- Duración: 3 y 4 años
- Modalidad: Gratuita
- Horario: 19:00 a 22:00
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
La UNER brinda clases en una extensión áulica en Crespo.
- Carrera: Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos
- Cohorte a término (inscripciones cerradas).
Universidad Tecnológica Nacional – Regional Paraná
Mediante extensión áulica en Crespo:
- Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial (2 años, semipresencial – inscripciones abiertas).
- Tecnicatura Universitaria en Programación (cohorte a término – inscripciones cerradas).
Las clases se dictan en el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”, de 18:00 a 22:00.
Formación profesional y capacitación laboral
Centro Municipal de Formación en Oficios y Tecnología
Ubicado en Jorge Heinze 520, ofrece capacitaciones como:
- Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias (UTN)
- Construcción en seco y steel frame (UTN)
- Herrería artística (municipal)
- Mantenimiento y reparación de PC (CGE)
- Seguridad y automatización del hogar
En el mismo espacio funciona el Centro de Formación Profesional dependiente del CGE.
Centro de Formación Profesional Nº 3
También en Jorge Heinze 520, de lunes a jueves de 18:00 a 22:00.
Ofrece trayectos formativos como soldador y electricidad industrial, además de formación continua y capacitación laboral.
Propuestas educativas privadas
ISDF “Sagrado Corazón” D-233
Ubicado en San Martín 750.
- Profesorados arancelados (4 años).
- Diplomatura en Evaluación para los Aprendizajes.
- Actualización Docente en Programación, Robótica y Pensamiento Computacional.
Universidad Siglo 21
Sede en Sarmiento 1322 (planta alta).
- 22 carreras de pregrado a distancia (2 a 3 años).
- 37 carreras de grado (4 a 5 años), entre ellas Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Administración, Marketing, Relaciones Internacionales, Informática, Periodismo y Criminología, entre otras.
Instituto Privado de Servicios Educativos (IPSE)
En Sarmiento 1261.
Ofrece tecnicaturas superiores virtuales (3 años), diplomaturas y cursos cortos en áreas como Turismo, Higiene y Seguridad, Marketing Digital, Análisis de Sistemas y Recursos Humanos.
Instituto Argentino del Oficio
Con aula en Crespo (Moreno y Dr. Soñez) y sede en Paraná.
Brinda tecnicaturas a distancia (3 años), carreras de grado y diplomaturas, además de ciclos complementarios y actualizaciones docentes.
Instituto CIEC – Sede Crespo
Ubicado en Avda. Ramírez 877.
Ofrece cursos presenciales, semipresenciales y online con aval nacional en conjunto con la Fundación Universitaria General López y UTN, en áreas de oficios, administración, tecnología, salud y estética.
Academias de peluquería y estética
- Academia de Paola Hetze (Laurencena 1575).
- Centro Integral de Silvia Metzler (Av. Independencia y Rocamora).
Ambas brindan formación en peluquería y estética personal, facial y corporal.
Desde la Municipalidad remarcaron que la diversidad de propuestas educativas posiciona a Crespo como un polo formativo regional, generando oportunidades de crecimiento personal y profesional sin que los estudiantes deban emigrar a otras ciudades.
“El acceso a la educación es clave para el desarrollo de nuestra comunidad y seguiremos fortaleciendo convenios y nuevas propuestas para ampliar las oportunidades de formación”, destacaron desde el gobierno local.