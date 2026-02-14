Desde la Municipalidad de Crespo destacaron que la educación es un pilar fundamental de la gestión de gobierno y subrayaron que la ciudad cuenta con una amplia y variada oferta educativa que permite a los vecinos continuar su formación sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Con propuestas públicas y privadas, gratuitas y aranceladas, presenciales, semipresenciales y virtuales, Crespo ofrece alternativas que abarcan desde tecnicaturas universitarias y licenciaturas hasta formación profesional, capacitación en oficios y academias especializadas.

A continuación, el detalle de las principales opciones disponibles en la ciudad.

Propuestas educativas y formativas públicas

Área de Educación y Capacitación Laboral Municipal

Funciona en el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg” (Mendoza 855), de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.

El municipio cuenta con:

Convenio con el Consejo General de Educación (CGE), que ofrece una propuesta variada de capacitación laboral renovada anualmente según las necesidades de la microrregión.

Convenios con universidades para tecnicaturas de dos años y formación profesional.

Propuestas propias como la Academia de Corte y Confección (tres años de duración) y otros cursos anuales.

Instituto Tecnológico Universitario (ITU)

Depende de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola

Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola Duración: 3 años

3 años Modalidad: Gratuita

Gratuita Horario: 17:00 a 21:00

17:00 a 21:00 Dirección: 3 de Febrero e Yrigoyen (planta alta)

Facultad de Ciencias de la Gestión – UADER

También perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con sede en Mitre 1434 (Escuela Nº 105).

Carreras: Tecnicatura y Licenciatura en Administración de Empresas

Tecnicatura y Licenciatura en Administración de Empresas Duración: 3 y 4 años

3 y 4 años Modalidad: Gratuita

Gratuita Horario: 19:00 a 22:00

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

La UNER brinda clases en una extensión áulica en Crespo.

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos Cohorte a término (inscripciones cerradas).

Universidad Tecnológica Nacional – Regional Paraná

Mediante extensión áulica en Crespo:

Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial (2 años, semipresencial – inscripciones abiertas).

(2 años, semipresencial – inscripciones abiertas). Tecnicatura Universitaria en Programación (cohorte a término – inscripciones cerradas).

Las clases se dictan en el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”, de 18:00 a 22:00.

Formación profesional y capacitación laboral

Centro Municipal de Formación en Oficios y Tecnología

Ubicado en Jorge Heinze 520, ofrece capacitaciones como:

Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias (UTN)

Construcción en seco y steel frame (UTN)

Herrería artística (municipal)

Mantenimiento y reparación de PC (CGE)

Seguridad y automatización del hogar

En el mismo espacio funciona el Centro de Formación Profesional dependiente del CGE.

Centro de Formación Profesional Nº 3

También en Jorge Heinze 520, de lunes a jueves de 18:00 a 22:00.

Ofrece trayectos formativos como soldador y electricidad industrial, además de formación continua y capacitación laboral.

Propuestas educativas privadas

ISDF “Sagrado Corazón” D-233

Ubicado en San Martín 750.

Profesorados arancelados (4 años).

Diplomatura en Evaluación para los Aprendizajes.

Actualización Docente en Programación, Robótica y Pensamiento Computacional.

Universidad Siglo 21

Sede en Sarmiento 1322 (planta alta).

22 carreras de pregrado a distancia (2 a 3 años).

37 carreras de grado (4 a 5 años), entre ellas Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Administración, Marketing, Relaciones Internacionales, Informática, Periodismo y Criminología, entre otras.

Instituto Privado de Servicios Educativos (IPSE)

En Sarmiento 1261.

Ofrece tecnicaturas superiores virtuales (3 años), diplomaturas y cursos cortos en áreas como Turismo, Higiene y Seguridad, Marketing Digital, Análisis de Sistemas y Recursos Humanos.

Instituto Argentino del Oficio

Con aula en Crespo (Moreno y Dr. Soñez) y sede en Paraná.

Brinda tecnicaturas a distancia (3 años), carreras de grado y diplomaturas, además de ciclos complementarios y actualizaciones docentes.

Instituto CIEC – Sede Crespo

Ubicado en Avda. Ramírez 877.

Ofrece cursos presenciales, semipresenciales y online con aval nacional en conjunto con la Fundación Universitaria General López y UTN, en áreas de oficios, administración, tecnología, salud y estética.

Academias de peluquería y estética

Academia de Paola Hetze (Laurencena 1575).

(Laurencena 1575). Centro Integral de Silvia Metzler (Av. Independencia y Rocamora).

Ambas brindan formación en peluquería y estética personal, facial y corporal.

Desde la Municipalidad remarcaron que la diversidad de propuestas educativas posiciona a Crespo como un polo formativo regional, generando oportunidades de crecimiento personal y profesional sin que los estudiantes deban emigrar a otras ciudades.

“El acceso a la educación es clave para el desarrollo de nuestra comunidad y seguiremos fortaleciendo convenios y nuevas propuestas para ampliar las oportunidades de formación”, destacaron desde el gobierno local.