Desde la Municipalidad de Crespo se informó que la ciudad vivió cinco noches de intensa actividad cultural con la realización de la tercera edición de Teatro para la Calor, desarrollada a lo largo de dos fines de semana en el Salón Municipal. Con salas colmadas, el festival presentó 14 obras —seis en las primeras dos jornadas y ocho en las últimas tres— y se consolidó como una propuesta inclusiva, saludable y de fuerte identidad comunitaria.

Sobre el escenario se sucedieron elencos integrados por artistas de distintas edades y trayectorias, quienes ofrecieron libretos atractivos que captaron la atención del público de principio a fin. Cada función generó momentos de risa, suspenso, reflexión y análisis, coronados por el cálido aplauso de los asistentes, que disfrutaron plenamente de esta nueva edición del ciclo.

“Cuando un artista, desde el escenario, genera emociones, moviliza o motiva al espectador, se está produciendo un hecho cultural; la suma de estos acontecimientos fortalece la identidad de una comunidad. Esto fue lo que sucedió durante estos dos fines de semana de un nuevo TPLC”, destacó Andrés Spreafico, director de Integración y Participación Comunitaria.

El funcionario subrayó además la respuesta del público: “La tercera edición de este festival demostró una vez más que estos espacios de encuentro, a través del arte, son valorados y apropiados por la gente. Las 14 obras se realizaron con muy buena afluencia de público, en ocasiones a sala llena, estimándose en alrededor de 2.000 personas el total de asistentes”.

Spreafico también puso en valor que la propuesta se haya desarrollado íntegramente con obras y elencos locales, sumando invitados de General Ramírez. “Esto demuestra el crecimiento de la actividad teatral en nuestra ciudad. Detrás de cada obra hay formación, esfuerzo, compromiso y un trabajo sostenido que se ve reflejado arriba del escenario”, señaló.

En otro tramo, destacó el vínculo del festival con el turismo cultural: “Teatro para la Calor genera movimiento, invita a salir y a disfrutar de nuestra ciudad en un nuevo espacio de encuentro. Fortalece y afianza una agenda cultural cada vez más diversa, potenciando aún más a Crespo en la región”.

El teatro, en la voz de los protagonistas

Integrantes de distintos elencos compartieron su experiencia durante el festival. Desde la Compañía de Teatro Independiente de Crespo (LaCoTeI), Nelson Weiss resaltó el valor del teatro como espacio de creatividad e imaginación, especialmente en el formato de improvisación, y destacó la importancia de los talleres y del vínculo con el público.

Por su parte, Valentina Frank, integrante del elenco Las sin miedo de adultas mayores del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA), remarcó el impacto del teatro en la vida personal: “Te abre la cabeza, te permite dejar tu rol cotidiano para ser otro en escena. Es una forma de arte que combina historias, música y emociones”.

Entre los más jóvenes, Milena Akerman, de 14 años, integrante del elenco adolescente del IMEFAA, definió al teatro como “una forma distinta de expresarse y de sacar a la luz un lado que uno no sabía que tenía”. En la misma línea, Rodrigo Espíndola, del elenco adolescente La Estación, valoró el escenario como un espacio que ayuda a perder el miedo y a animarse a actuar.

Valentín Sanabria y Jaquelina Marizza, quienes participaron en distintas obras del IMEFAA y de La Estación, coincidieron en señalar al teatro como un ámbito de aprendizaje constante, de expresión emocional y de encuentro colectivo, y destacaron a Teatro para la Calor como un espacio clave para acercar el arte a la comunidad.

Una cartelera diversa y regional

La programación de Teatro para la Calor 2026 incluyó obras de comedia, drama, improvisación y teatro musical, con la participación de elencos del IMEFAA, grupos independientes, propuestas de la Estudiantina Crespo 2025 y elencos municipales de General Ramírez. La diversidad de estilos y miradas fue uno de los sellos de esta edición, que reafirmó el crecimiento y la vitalidad de la escena teatral local.

Con una convocatoria sostenida, fuerte participación comunitaria y una cartelera íntegramente protagonizada por artistas de la región, la tercera edición de Teatro para la Calor dejó en Crespo un balance altamente positivo y consolidó al festival como una cita destacada dentro del calendario cultural entrerriano.