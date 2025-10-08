Del 6 al 10 de octubre se celebra la Semana Internacional del Huevo, una fecha que busca destacar la importancia nutricional, económica y social de este alimento fundamental. En este marco, la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura desarrollará dos jornadas especiales los días miércoles 8 y jueves 9 de octubre, con diversas actividades dirigidas tanto al sector productivo como a la comunidad educativa.

Primera jornada: charlas, presentaciones y testimonios del sector

El miércoles 8, desde las 19.30, en el salón de la sede de la entidad (calle Estrada 1627, Crespo), se llevará a cabo una completa agenda de exposiciones. La apertura estará a cargo del abogado Roberto Krochik, quien brindará una charla sobre “Empresas de familia y la transición de conducción entre generaciones”, un tema de especial relevancia para la avicultura, actividad que en gran parte se sustenta en pequeñas y medianas empresas familiares.

Luego, se presentará el proyecto de digitalización de la documentación histórica de la Asociación, iniciativa que lleva adelante el Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. En esta primera etapa, se han digitalizado documentos, fotografías y materiales gráficos, con la intención de preservar y difundir la memoria institucional del sector. Los investigadores compartirán el trabajo realizado hasta ahora e invitarán a referentes locales a aportar sus experiencias y recuerdos. En una segunda fase, se prevé incorporar entrevistas personales para conformar un archivo histórico digital completo.

También se presentará un nuevo producto para la avicultura desarrollado por la empresa Tecnoplast, y más tarde, emprendedores y empresarios locales compartirán sus testimonios sobre cómo se iniciaron y crecieron dentro del rubro. La jornada concluirá con un lunch de camaradería.

Segunda jornada: la avicultura en las aulas

El jueves 9 estará dedicado a difundir la historia y el presente de la avicultura crespense entre los estudiantes de nivel secundario. Durante toda la jornada, se realizarán exposiciones en ambos turnos escolares, acompañadas por una muestra de banners elaborada por la Fundación Proiectum “Marcelo Macrillanti”, que resume los hitos más importantes del desarrollo avícola, la labor de los pioneros y la evolución del sector a lo largo del tiempo.

Los jóvenes podrán recorrer los espacios, dialogar con representantes del sector y llevarse un presente alusivo a la celebración.

Con estas actividades, la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura busca fortalecer el vínculo entre la comunidad, las nuevas generaciones y el sector productivo que distingue a la ciudad, reafirmando el papel de Crespo como referente nacional de la avicultura.