La cantidad de egresados de institutos de formación docente en Argentina creció un 54% entre 2015 y 2024, según un informe de Argentinos por la Educación elaborado sobre la base de datos oficiales de la Secretaría de Educación de la Nación.

El incremento no necesariamente representa un aumento equivalente de docentes en actividad ni permite determinar cuántos puestos de trabajo están disponibles. Sin embargo, el dato abre el debate sobre las oportunidades de desarrollo profesional para quienes eligen la enseñanza, incluso fuera del país.

En ese contexto, más de 250 docentes argentinos participaron de experiencias laborales en Estados Unidos a través de Participate Learning, una organización que vincula educadores internacionales con escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

Los profesionales seleccionados pueden acceder a salarios de entre 42.000 y 70.000 dólares brutos anuales, de acuerdo con su experiencia, formación académica y distrito escolar. Esos montos deben considerarse teniendo en cuenta los impuestos, las deducciones y el costo de vida de cada localidad.

Más allá de las condiciones económicas, la experiencia implica incorporarse a otros sistemas educativos, utilizar nuevas herramientas tecnológicas, trabajar con equipos diversos y desarrollar competencias interculturales.

Adaptarse a otro sistema educativo

Marcela Moyano nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, y trabajaba en Buenos Aires cuando decidió trasladarse a Estados Unidos. Allí se incorporó a una escuela pública de Mooresville, Carolina del Norte, como docente de primer grado en un programa de inmersión dual en español. “Una de las cosas que descubrí fue la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación”, contó. Según explicó, al ingresar a otro sistema educativo es necesario observar, escuchar y comprender las razones detrás de las distintas formas de trabajo.

“Adaptarse no significa perder tu identidad como docente. Al contrario, significa poder tomar lo que ya sabés, combinarlo con lo nuevo y construir algo diferente”, señaló.

Uno de los cambios más importantes para Moyano fue la incorporación de tecnología a las tareas cotidianas. En su escuela, distintas actividades se gestionaban mediante plataformas digitales, desde la asistencia y la comunicación con las familias hasta los ejercicios de lectura y matemática. “Yo no estaba acostumbrada a tanta tecnología. Pero sí venía dispuesta a aprender y fue lo que hice: aprendí, aprendí, aprendí”, recordó.

También destacó la planificación conjunta, el análisis de datos sobre el desempeño de los estudiantes y el trabajo en equipo para definir estrategias de enseñanza. “No alcanza con saber enseñar, hay que poder explicar por qué elegís una estrategia, qué evidencia tenés y qué necesitás para que tus alumnos aprendan mejor”, sostuvo.

Nuevas estrategias para el manejo del aula

Manuel Canda, nacido en Puerto Deseado, Santa Cruz, y radicado en Estados Unidos desde los 26 años, encontró uno de sus principales desafíos en la dinámica de trabajo dentro del aula.

Actualmente se desempeña como maestro de tercer grado en New Town Elementary School, en Waxhaw, Carolina del Norte.

Al incorporarse al sistema educativo estadounidense, tuvo que adaptarse a otras expectativas sobre las rutinas escolares, los momentos de concentración y silencio y las pautas de comportamiento de los estudiantes.

“Al principio me costó un poco acostumbrarme a esas expectativas y a la manera en que se trabaja la conducta en el aula”, explicó.

Con el tiempo, incorporó nuevas estrategias para desenvolverse en ese entorno. Para Canda, el proceso requiere mantener una actitud abierta al aprendizaje y estar dispuesto a revisar prácticas profesionales que antes consideraba habituales.

La identidad argentina como herramienta pedagógica

La experiencia internacional también demanda aprender a trabajar con estudiantes, familias y colegas de diferentes culturas.

En el caso de Moyano, su identidad argentina se convirtió en un recurso para enseñar español. Incorporó elementos de la cultura nacional a sus clases y encontró en tradiciones como el mate y en figuras como Lionel Messi oportunidades para acercarse a los estudiantes.

“Ser argentina y enseñar español en Estados Unidos fue una fortaleza enorme, pero también tuve que aprender a moverme dentro de otra cultura, entender otras perspectivas y trabajar con familias y colegas con experiencias muy diferentes a la mía”, expresó.

Una experiencia que amplía la trayectoria profesional

La movilidad internacional no necesariamente significa abandonar una carrera construida en Argentina. También puede representar una instancia de formación y crecimiento que aporte herramientas para las siguientes etapas de la vida profesional.

Después de cinco años en Estados Unidos, Moyano destacó que regresa al país con nuevos recursos pedagógicos y una mirada más amplia sobre la educación.Entre los aprendizajes mencionó el análisis de datos, el seguimiento del progreso de los estudiantes y el trabajo colaborativo entre docentes.

También resaltó el desarrollo de la confianza profesional: “Mudarse a otro país, trabajar en otro idioma, adaptarse a otro sistema y construir una carrera desde cero te obliga a salir de tu zona de confort constantemente. Y eso genera una seguridad profesional que después te acompaña a cualquier lugar”.

Canda, por su parte, considera que enseñar en otro idioma, conocer una currícula diferente e incorporar nuevas estrategias y recursos son aprendizajes que pueden resultar valiosos para su futuro laboral.

Cómo postularse para trabajar en Estados Unidos

Participate Learning mantiene abierto su proceso de postulación para docentes interesados en incorporarse a escuelas públicas de Estados Unidos. Según la organización, la inscripción es gratuita y no requiere el pago de tarifas para iniciar el trámite. Además, cubre el pasaje aéreo de ida y permite que el cónyuge y los hijos menores de 18 años acompañen al docente.

Entre los requisitos se encuentran:

Contar con un nivel avanzado de inglés.

Tener al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo, posteriores a la obtención del título universitario.

Encontrarse trabajando actualmente.

Contar con licencia de conducir vigente.

Tener disponibilidad para residir en Estados Unidos durante un mínimo de dos años.

Las personas interesadas pueden iniciar la postulación a través del sitio oficial de Participate Learning:

https://www.participatelearning.com/international-teachers/apply/