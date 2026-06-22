La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, abrió la convocatoria para participar del 5° Salón Anual de Fotografía, una propuesta destinada a fomentar la producción fotográfica contemporánea y poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la provincia.

La iniciativa está dirigida a fotógrafos mayores de 18 años que residan en Entre Ríos. Podrán participar tanto entrerrianos nativos como personas oriundas de otras provincias y argentinos naturalizados que acrediten una residencia mínima, permanente y continua de tres años en territorio provincial al momento de la inscripción.

Una mirada sobre la historia entrerriana

La edición 2026 tendrá como eje temático “Ecos de Nuestra Historia Entrerriana”, invitando a los participantes a retratar edificios emblemáticos, espacios públicos, monumentos y sitios históricos que forman parte de la identidad de la provincia.

Las obras podrán presentarse en dos categorías:

Fotografía monocroma (blanco y negro): imágenes realizadas en escala de grises o viradas íntegramente en un solo color.

imágenes realizadas en escala de grises o viradas íntegramente en un solo color. Fotografía policroma (color): trabajos que incluyan múltiples colores o intervenciones parciales mediante técnicas de colorización.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar nuevas miradas sobre el patrimonio entrerriano, promoviendo el registro y la difusión de espacios que reflejan la memoria colectiva de la provincia.

Premios para ambas categorías

El salón otorgará premios adquisición tanto en la categoría Color como en Blanco y Negro.

En cada sección se entregarán los siguientes reconocimientos:

Primer Premio: 900.000 pesos.

Segundo Premio: 800.000 pesos.

Tercer Premio: 600.000 pesos.

Las obras premiadas pasarán a integrar el patrimonio cultural correspondiente al certamen.

Cronograma

La recepción de postulaciones permanecerá abierta desde el 22 de junio hasta el 31 de julio de 2026.

El calendario continuará con la apertura de sobres y admisión de trabajos el 5 de agosto, mientras que la primera instancia de evaluación del jurado se realizará el 12 de agosto.

Los artistas seleccionados serán dados a conocer el 14 de agosto y la etapa final de premiación tendrá lugar el 25 de septiembre. Los ganadores se anunciarán oficialmente el 30 de septiembre.

La inauguración de la muestra y la entrega de premios y distinciones están previstas para el 30 de octubre de 2026.

Cómo participar

Las bases y condiciones completas, junto con el formulario de inscripción, se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.

Por consultas vinculadas al reglamento o al proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse con la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural mediante el correo electrónico [email protected].

Con esta nueva edición, el Salón Anual de Fotografía busca consolidarse como un espacio de encuentro y visibilización para los fotógrafos entrerrianos, al tiempo que promueve la valoración de los paisajes, edificios y espacios que forman parte de la historia y la identidad cultural de la provincia.