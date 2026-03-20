La Secretaría de Cultura de Entre Ríos lanzó una convocatoria dirigida a editoriales de la provincia para formar parte del stand institucional en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en la Buenos Aires.

La iniciativa es impulsada a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas y estará vigente desde este 20 de marzo hasta el 27 de marzo inclusive. La inscripción se realiza de manera online.

Impulso al sector editorial entrerriano

La convocatoria se enmarca en una política pública orientada a fortalecer el sector editorial de la provincia, fomentar la circulación del libro y generar nuevas oportunidades de visibilidad, comercialización y articulación dentro del ecosistema cultural a nivel nacional.

A través de esta propuesta, se busca potenciar la presencia de las editoriales entrerrianas en uno de los eventos más relevantes del ámbito literario en el país, promoviendo el acceso a nuevos públicos y mercados.

Participación y beneficios

Mediante esta convocatoria pública, se seleccionarán editoriales que tendrán la posibilidad de exhibir y comercializar sus publicaciones en el stand de la provincia, además de participar en distintas actividades culturales programadas durante la feria.

Esta presencia no solo permite ampliar el alcance de las producciones locales, sino también fortalecer los vínculos con otros actores del sector editorial, como distribuidores, librerías, autores y gestores culturales.

Economía creativa y desarrollo

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas destacaron que el sector editorial integra una cadena de valor que se consolida como un eje estratégico para el desarrollo de la economía creativa entrerriana.

En ese sentido, remarcaron la importancia de este tipo de políticas públicas, que contribuyen a dinamizar la producción cultural, generar empleo y posicionar a la provincia en el escenario nacional a través de sus expresiones literarias.

Las editoriales interesadas podrán postularse completando este formulario: Formulario para completar

Para más información: [email protected]