Los artesanos y artesanas de Entre Ríos ya pueden inscribirse en la cuarta edición del Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal, un concurso que busca reconocer el talento, la creatividad y el valor cultural de las producciones realizadas en la provincia.

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, permanecerá abierta hasta el 28 de agosto a las 12:00, y está dirigida a mayores de 18 años que acrediten al menos tres años de residencia en la provincia y estén inscriptos —o hayan iniciado el trámite de inscripción— en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas (ReProAr).

Un reconocimiento al trabajo artesanal entrerriano

El certamen tiene como propósito destacar aquellas piezas elaboradas total o parcialmente a mano que reflejen la identidad cultural entrerriana, el dominio del oficio y la creatividad de sus autores.

Podrán participar obras utilitarias, decorativas o funcionales, siempre que sean de autoría propia y se distingan por su calidad técnica, estética y valor patrimonial.

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente de manera digital, a través del formulario habilitado por la organización, respetando las bases y condiciones establecidas en el reglamento oficial.

Premios para las mejores obras

En esta edición, el concurso otorgará importantes premios adquisición para las tres mejores piezas:

Primer Premio: $900.000.

$900.000. Segundo Premio: $800.000.

$800.000. Tercer Premio: $600.000.

Además, la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de Artesanías "Carlos Asiain" entregará un Premio Incentivo Joven Artesano de $400.000, destinado a participantes menores de 30 años. En este caso, la distinción no implica la adquisición de la obra.

Fechas importantes del certamen

El cronograma establecido por la organización contempla las siguientes etapas:

Inscripción: hasta el 28 de agosto , a las 12:00.

hasta el , a las 12:00. Comunicación de seleccionados: 9 de septiembre.

9 de septiembre. Recepción de las obras: del 14 de septiembre al 9 de octubre .

del . Anuncio de los ganadores: 19 de octubre.

19 de octubre. Entrega de premios e inauguración de la muestra: 23 de octubre.

Una oportunidad para visibilizar el talento provincial

Más allá del reconocimiento económico, el Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal representa una oportunidad para que los creadores entrerrianos den a conocer su trabajo y contribuyan a preservar las técnicas, los oficios y las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

Desde Paralelo 32, invitamos especialmente a los artesanos de Crespo y de toda la región a participar de esta convocatoria, que año tras año pone en valor el trabajo artesanal como expresión de identidad, creatividad y desarrollo cultural.

Quienes deseen realizar consultas sobre el reglamento o el proceso de inscripción pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].