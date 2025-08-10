Educación pública
Controversia entre lo que se hace y lo que falta hacer
El gobierno provincial plantea desafíos del sistema escolar, uso eficiente de los recursos y reorganización escolar, como ejes de su política educativa • La otra cara de la moneda: un relevamiento de Agmer-Gualeguaychú denuncia infraestructura crítica en muchas escuelas • En tanto, la política de Nación no ayuda • Cayeron tres leyes nacionales claves: Financiamiento Educativo, Fondo de Incentivo Docente y Educación Técnico Profesional.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ÉSTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar