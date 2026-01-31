Este sábado 31 de enero, la ciudad de Concepción del Uruguay volverá a ser escenario de una de sus propuestas culturales más emblemáticas: las Escenificaciones Teatrales “Historias de la Villa Concepción”, un recorrido artístico que invita a revivir episodios centrales de la historia local y entrerriana en espacios patrimoniales al aire libre.

La teatralización de escenas en el casco histórico se desarrollará todos los sábados de enero y febrero, además del sábado de Semana Santa, a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita. El punto de partida será el patio del Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través de su Dirección de Cultura. Está basada en una idea original de Héctor Ferrari y actualmente es dirigida por Carlos Zelayeta. El proyecto cuenta con la participación de una veintena de actores, actrices y técnicos que dan vida a esta experiencia teatral itinerante.

Las funciones se desarrollan en cuatro espacios emblemáticos del casco histórico, conformando un recorrido que combina teatro, patrimonio y memoria colectiva, con escenas inspiradas en hechos y protagonistas fundamentales del pasado uruguayense.

El itinerario comienza en el Colegio del Uruguay, continúa en la Casa de Urquiza —actual edificio del Correo—, sigue en el Museo Casa Delio Panizza y culmina en la Plaza Ramírez. En total, se presentan cuatro secuencias teatrales ambientadas en escenarios de alto valor histórico y simbólico.

La primera escena, que se desarrolla desde las 21 horas en el Colegio del Uruguay, recrea el ataque de Madariaga y la defensa llevada adelante por el pueblo de Concepción del Uruguay. En ese marco, la llegada de un chasqui con una felicitación del general Justo José de Urquiza da paso a un cierre emotivo que enlaza pasado, presente y futuro de la ciudad.

La segunda escena tiene lugar en la Casa de Urquiza, donde se representan momentos vinculados al asesinato del general Urquiza, recreando los últimos días de la vida del caudillo entrerriano.

El recorrido continúa en el Museo Delio Panizza, la casa más antigua que se conserva en pie en la ciudad. Allí, el público se encuentra con dos figuras femeninas de fuerte impronta histórica y emocional: Norberta Calvento y La Delfina, protagonistas de una escena cargada de sensibilidad y dramatismo, vinculada a la vida del general Francisco Ramírez.

El cierre se realiza en Plaza Ramírez, al pie de la pirámide, donde Ramírez y Urquiza entablan un diálogo que recorre la política de su tiempo y reflexiona sobre el legado histórico de Concepción del Uruguay, conocida como “La Histórica”.

Escenas y horarios

Escena 1 – 21 horas

Lugar: Patio del Colegio del Uruguay

Nombre: Jirones de una epopeya

Escena 2

Lugar: Patio de la Casa de Urquiza (edificio del Correo)

Nombre: El crimen del Palacio San José

Escena 3

Lugar: Patio del Museo Delio Panizza

Nombre: El sueño de Norberta

Escena 4

Lugar: Pirámide de Plaza Ramírez

Nombre: El legado de La Histórica a la Patria