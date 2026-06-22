Los municipios y comunas de Entre Ríos interesados en fortalecer el entramado emprendedor de sus comunidades podrán inscribirse hasta el próximo 26 de junio en la convocatoria Microcréditos para el Impulso Local, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

El programa es llevado adelante por la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, a través de la Dirección General de Economía Social y Política Comunitaria, y tiene como finalidad generar herramientas de financiamiento que permitan potenciar emprendimientos productivos y de servicios en distintos puntos del territorio entrerriano.

Financiamiento para fortalecer emprendimientos

La propuesta contempla la asignación de fondos rotativos a gobiernos locales, destinados posteriormente al otorgamiento de microcréditos para emprendedores y trabajadores de la economía social.

Desde la cartera provincial señalaron que el objetivo es brindar oportunidades de crecimiento a iniciativas productivas que contribuyen a la generación de empleo, el fortalecimiento de las economías regionales y el desarrollo de las comunidades.

A través de esta herramienta, los municipios y comunas podrán acompañar proyectos locales mediante líneas de financiamiento adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Acompañamiento técnico y seguimiento

Además del acceso a recursos económicos, el programa prevé instancias de asistencia técnica y seguimiento para los beneficiarios.

Estas acciones buscan fortalecer las capacidades de gestión de los emprendimientos, mejorar su organización y favorecer la sostenibilidad de las iniciativas en el mediano y largo plazo.

La estrategia apunta a combinar el financiamiento con herramientas de acompañamiento que permitan consolidar los proyectos y potenciar su impacto en las economías locales.

Inscripciones hasta el 26 de junio

Los gobiernos locales que deseen participar deberán completar el formulario de preinscripción dispuesto por la provincia.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 26 de junio inclusive y forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano para promover la economía social, el trabajo independiente y el desarrollo productivo en todo el territorio entrerriano.