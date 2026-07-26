Victoria.- El Hospital Fermín Salaberry registra un incremento progresivo en las consultas ambulatorias y de guardia, transitando las semanas de la primera ola de infecciones respiratorias invernales. Así lo confirmó el director del nosocomio, el médico pediatra César Santos, quien detalló las estrategias de contingencia vigentes, repasó el estado de las obras edilicias críticas para la institución y se refirió a las versiones que lo posicionan como un referente político local con miras al año 2027.

El titular del hospital explicó que la circulación actual está dominada por virus respiratorios, fundamentalmente Influenza A e Influenza B. Si bien la mayor parte se canaliza como cuadros simples o síndromes gripales banales, la llegada de las bajas temperaturas impacta de manera directa en los grupos de riesgo, como adultos mayores y niños, derivando en cuadros de bronquiolitis, crisis asmáticas y neumonías.

"Este aumento se viene dando desde hace cuatro o cinco semanas de manera progresiva. En los inviernos siempre tenemos dos olas y actualmente estamos llegando, probablemente, al pico de la primera", señaló Santos. En ese sentido, aclaró que la capacidad operativa del hospital se encuentra plenamente garantizada. "Hemos tenido un incremento en la necesidad de camas, pero se ha podido dar respuesta sin ningún inconveniente; actualmente estamos por debajo de la mitad de la ocupación", remarcó.

Estrategia sanitaria y turnos protegidos

Para contener la demanda en menores de cinco años, el nosocomio mantiene activo el programa IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas). Esta estrategia articula al hospital con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales y provinciales a través de una red de comunicación directa entre profesionales y personal administrativo.

Según precisó el director, los pacientes que consultan por cuadros de bronquiolitis o broncoespasmo reciben la medicación correspondiente (salbutamol y betametasona, por ejemplo) y egresan del efector con un "turno protegido" ya asignado. "El paciente se va con el turno asegurado para su control inmediato en el consultorio más cercano a su hogar, mediante un sistema de WhatsApp que tenemos integrado, sin necesidad de que la familia deba volver a hacer filas para conseguir la atención", remarcó.

Destacó, además, que se reorganizaron las turneras en pediatría y adultos para absorber la demanda espontánea diaria y evitar que toda la consulta recaiga en la guardia de emergencias.

Soluciones edilicias y demolición del tanque

Consultado sobre las problemáticas edilicias del edificio, el funcionario repasó el estado de los trabajos prioritarios. Respecto de los baños públicos de una de las alas del hospital, clausurados por fallas históricas en la red cloacal, indicó que las obras se encuentran avanzadas en la etapa de techado y se prevé su habilitación definitiva en las próximas semanas.

Entrevistado por Paralelo 32, brindó precisiones sobre la inminente sustitución del histórico tanque de agua de hormigón de 30.000 litros, el cual presentaba una peligrosa inclinación. "Ya salimos con la licitación y la empresa encargada está definiendo los últimos materiales. Primero ejecutaremos la obra de nuevos tanques (tres unidades de 3.000 litros con sistema de bombeo) para asegurar el suministro continuo de agua a todo el hospital", detalló el funcionario.

Una vez garantizado el servicio básico, se procederá a una segunda instancia para la demolición de la antigua estructura de hormigón, una tarea considerada de alta complejidad por su gran tamaño y por las toneladas que pesa.

Salto de nivel: nuevo quirófano y sala de pediatría

Una de las apuestas más significativas de la gestión es la finalización de los nuevos servicios de quirófano y de la sala de internación pediátrica, cuya fecha estimada de entrega por parte de la empresa constructora está fijada para septiembre de este año. Actualmente se gestionan las habilitaciones finales con la empresa ENERSA para la puesta en marcha de una subestación transformadora que abastecerá el alto consumo eléctrico del sector.

"Es una obra muy importante en metros cuadrados. Pasamos de tener un solo quirófano a contar con dos salas de cirugía de última generación, equipadas con tecnología de filtros específicos para asegurar la esterilidad absoluta, lo que representa un verdadero salto de nivel", ponderó el profesional.

Por su parte, el área de pediatría abandonará el histórico esquema de salas abiertas compartidas. "Pasaremos a tener seis habitaciones individuales, todas dotadas con baño privado, transformando sustancialmente el confort y la calidad del servicio para las familias de Victoria", aseguró.