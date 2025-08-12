La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) informó que, durante el primer semestre de 2025, el consumo de huevo en el país alcanzó un récord histórico de 380 unidades per cápita, mientras que la producción llegó a 384 unidades por habitante, marcando un hito en la historia del sector.

Este logro, destacaron desde la entidad, es fruto del compromiso diario de los productores argentinos con una producción sustentable y alineada a las buenas prácticas. Gracias a la incorporación de tecnología, la ampliación y creación de nuevas granjas y la implementación de sistemas de manejo más eficientes, hoy se producen más de 18.000 millones de huevos al año, abasteciendo el mercado interno y exportando a más de 65 destinos internacionales.

Con cerca de 60 millones de ponedoras, la industria genera más de 30.000 empleos directos e indirectos en 18 provincias, con una facturación que supera los 2.200 millones de dólares y exportaciones por 50 millones de dólares. Según CAPIA, en Argentina se producen 571 huevos por segundo.

Pese a la fuerte demanda y al incremento de costos en insumos, el sector no trasladó estos aumentos al precio final. Por el contrario, desde fines de abril a la fecha, los valores que perciben los productores han bajado entre un 20% y un 30%. Esta reducción se trasladó rápidamente a las góndolas: el maple de 30 unidades pasó de un promedio de $9.000 en abril-mayo a $6.500 en agosto.

Desde CAPIA remarcaron que el compromiso con el país y con “la mesa de los argentinos” es innegociable, y que el reto diario es producir más y mejor, manteniendo precios accesibles y respetando siempre las buenas prácticas de producción.