Producción
Consorcios camineros: Una ley para iniciar otra historia en los caminos de la producción
El Senado entrerriano sancionó el texto legal que busca descentralizar la ejecución de obras viales en la red terciaria rural • Los consorcios podrán gestionar recursos, asociarse regionalmente y celebrar convenios directos con Vialidad • Qué cambiará de aquí en más.
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