Con la llegada de las vacaciones de verano, muchos argentinos están ansiosos por emprender el camino hacia los variados destinos turísticos que ofrece nuestro extenso país. El automóvil se erige como el medio de transporte preferido para estos viajeros, aunque antes de aventurarse en las rutas, es esencial prestar atención a detalles clave que pueden marcar la diferencia entre unas vacaciones inolvidables y posibles dolores de cabeza.

Preparación del Vehículo: Garantizando un viaje sin contratiempos

Antes de arrancar el motor y encaminarse hacia el destino soñado, es imperativo realizar un exhaustivo chequeo del automóvil. Estos son algunos puntos clave que no deben pasarse por alto:

Nivel de aceite: Verificar que el motor cuente con el nivel adecuado de aceite para un rendimiento óptimo durante el trayecto.

Líquido refrigerante: Asegurarse de que el sistema de refrigeración del motor esté lleno y en condiciones adecuadas.

Limpiaparabrisas: Comprobar que las escobillas estén en buen estado y llenar el depósito del limpiaparabrisas.

Luces: Asegurarse de que todas las luces del vehículo funcionen correctamente, incluyendo faros, luces traseras y direccionales.

Líquido de frenos: Verificar el nivel de líquido de frenos para garantizar un sistema de frenado eficiente.

Neumáticos: Revisar la presión de los neumáticos y asegurarse de que estén en buen estado, con suficiente profundidad en las ranuras.

Batería: Chequear la batería para evitar sorpresas desagradables en mitad del camino.

Suspensión, encendido e inyección: Realizar un chequeo integral de estos sistemas para un rendimiento óptimo del vehículo.

Bujías, cables y filtros: Asegurarse de que estos elementos estén en buen estado para un funcionamiento suave del motor.

Matafuegos: Verificar la vigencia y la accesibilidad del matafuegos en caso de emergencia.

Documentación Obligatoria según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV):

Para transitar legalmente por las carreteras argentinas, es esencial contar con la siguiente documentación:

Licencia de conducir vigente

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Cédula verde o azul del vehículo

Comprobante de seguro vigente

Comprobante de patente

Revisión Técnica Vehicular (VTV)

Oblea y grabado de autopartes

Matafuegos vigente

Chaleco fosforescente y botiquín de primeros auxilios

Luces bajas encendidas durante todo el recorrido

Conducción Segura en Diversas Condiciones Climáticas:

Ante condiciones climáticas adversas, como lluvia, es crucial ajustar el estilo de conducción. Aquí hay algunas recomendaciones:

Conducir más despacio que en condiciones secas

Mantener mayor distancia de frenado con el vehículo que está adelante

Evitar los carriles con huellas de vehículos pesados para prevenir "aquaplaning"

Evitar maniobras bruscas

Utilizar la caja de cambios para frenar

Si el auto "flota", levantar el pie del acelerador en lugar de frenar

Con estos consejos en mente y el vehículo debidamente preparado, los viajeros argentinos pueden anticiparse a posibles inconvenientes, garantizando así unas vacaciones de verano seguras y libres de percances en las extensas y diversas rutas de nuestro hermoso país.