Crespo- El Club Atlético Unión ultima detalles para la 52ª edición de la Fiesta de la Cerveza, que este año se traslada al predio de El Castillo para vivir una única jornada, el sábado 17 de enero a partir de las 20.00.

Este año será con una grilla de artistas que combina la tradición alemana y el ritmo tropical. La decisión de trasladar el evento desde el estadio de fútbol hacia la zona de acceso a la ciudad busca preservar las instalaciones deportivas, ofrecer un marco renovado para los asistentes que llegarán desde distintos puntos de la provincia y garantizar que, más allá de las condiciones climáticas de ese fin de semana, se hará sí o sí, nuevamente en una sola noche en lugar de dos, como ocurrió durante muchas décadas.

Si las condiciones climáticas son favorables, la Fiesta se hace al aire libre. De no ser así, se llevará a cabo en el interior del salón.

Artistas, gastronomía y entradas

En relación a las bandas que pondrán ritmo a la noche, la propuesta mantiene el equilibrio entre la música alemana y la tropical, incluyendo cumbia santafesina. Estarán Bandita Edelweiss, Lustige Musikanten, La Sin Nombre, Brisas Inmigrantes, Gildas Bailanta, Humberto y los Amantes de la Cumbia y Grupo Trinidad, en una noche que tendrá además gastronomía y tradición, con un amplio patio de cerveza artesanal y comercial y servicio de cantina. En el inicio prevén un baile de apertura a cargo de Grupo Coreográfico Edelweiss.

No estará el tradicional comedor de alimentos típicos, pero sí se ofrecerán comidas rápidas, trabajando las diferentes subcomisiones junto a la comisión central en la venta de papas fritas, choripanes y hamburguesas, entre otras alternativas que se ofrecerán, además de propuestas dulces a cargo de la Subcomisión de Patín, todo con precios módicos y accesibles y con una atención ágil que evitará prolongadas esperas.

Las entradas anticipadas están en venta a $7.000. Se consiguen en la secretaría del club, de lunes a viernes de 17.00 a 19.00. También podés consultar a miembros de la Comisión Central o comunicarte al 343 4169027. En puerta tendrán un costo de $10.000, ingresando sin costo los menores de 16 años.