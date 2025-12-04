La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, anunció una nueva edición de la Feria Paseo del Río, una propuesta que busca reunir a emprendedores locales, artistas y familias en un espacio destinado a la creatividad, el encuentro y la producción local.

Esta edición se desarrollará en el marco de la 1ra Convención Circense y Payasos – Costa del Río Uruguay, que tendrá lugar en el Anfiteatro de la Costanera. En este contexto, la feria acompañará la actividad con una programación especial y una amplia oferta para el público.

Tres días para disfrutar en la Costanera

La Feria Paseo del Río abrirá sus puertas durante tres jornadas consecutivas:

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre

De 19:00 a 22:00

Anfiteatro de la Costanera de Concordia

Durante estos días, los visitantes podrán recorrer stands de emprendedores locales que presentarán productos artesanales, textiles, decorativos y gastronómicos, entre otras propuestas. La feria se complementará con intervenciones artísticas vinculadas a la convención circense, ofreciendo un ambiente festivo y cultural a orillas del río.

Un espacio para el crecimiento y la comunidad

Desde la organización se remarcó la importancia de generar ámbitos que impulsen el desarrollo de la economía social, al mismo tiempo que promuevan la integración comunitaria. En esa línea, la Feria Paseo del Río se consolida como un punto de encuentro donde emprendedores, artistas y vecinos pueden compartir experiencias, fortalecer vínculos y visibilizar el talento local.