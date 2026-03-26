La Semana del Turismo en Uruguay y Semana Santa en Argentina marcan uno de los períodos más importantes del calendario turístico regional, y en ese contexto Concordia se posiciona como uno de los destinos elegidos por visitantes del país vecino que cruzan el río Uruguay para disfrutar de su oferta natural, cultural y gastronómica.

Durante esta semana especial, que se extenderá del 28 de marzo al 5 de abril, se espera un importante movimiento turístico y comercial en la ciudad, al tiempo que se fortalece el histórico vínculo entre ambas orillas del río. En ese marco, Concordia continúa consolidando su perfil como destino dentro de una región turística binacional, promoviendo circuitos integrados entre el litoral argentino y uruguayo.

Para la ocasión, se organizó una agenda de actividades que invita a residentes y visitantes a conocer la historia, la cultura y el patrimonio local a través de diversas propuestas guiadas:

28 de marzo: City Tour peatonal, desde las 10, con salida en el Centro de Información Turística.

City Tour peatonal, desde las 10, con salida en el Centro de Información Turística. 29 de marzo: “Concordia en tus Sentidos”, a las 18 en la Costanera (Arenitas Blancas).

“Concordia en tus Sentidos”, a las 18 en la Costanera (Arenitas Blancas). 31 de marzo: City Tour peatonal con linternas, a las 20.

City Tour peatonal con linternas, a las 20. 2 de abril: Circuito “Puentes de la Fe”, a las 17, con recorrido por iglesias históricas; y Circuito de Arquitectura Nocturna con linternas, a las 20.

Circuito “Puentes de la Fe”, a las 17, con recorrido por iglesias históricas; y Circuito de Arquitectura Nocturna con linternas, a las 20. 3 de abril: Bus turístico “Circuito 7 Iglesias”, desde las 9; y actividades en el Parque San Carlos desde las 16, incluyendo visita literaria, recorrido arquitectónico y Vía Crucis.

Bus turístico “Circuito 7 Iglesias”, desde las 9; y actividades en el Parque San Carlos desde las 16, incluyendo visita literaria, recorrido arquitectónico y Vía Crucis. 4 de abril: Circuito binacional a las 9 (lancha y bus turístico), City Tour a las 10 y visita teatralizada en San Carlos a las 17.

Circuito binacional a las 9 (lancha y bus turístico), City Tour a las 10 y visita teatralizada en San Carlos a las 17. 5 de abril: Bus turístico “Tierra Mágica”, a las 17.

A estas actividades se suman propuestas permanentes como las visitas guiadas al Castillo San Carlos, abiertas de 9 a 19, y los recorridos por el Naranjal de Pereda en horarios vespertinos.

Además, la ciudad ofrece experiencias en viñedos y bodegas que combinan naturaleza y producción regional, con opciones en establecimientos como Siandra Hermanos, Finca Fénix y Pampa Azul. También se destacan los museos locales, las jornadas de campo y las experiencias náuticas en el Lago Salto Grande, que permiten disfrutar del paisaje desde el agua.

Uno de los principales atractivos de Concordia continúa siendo su circuito termal, con tres complejos que ofrecen espacios de descanso, bienestar y recreación durante todo el año, consolidando a la ciudad como un destino ideal para quienes buscan relax en contacto con la naturaleza.

Desde la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) invitan a vivir una semana especial en la Capital Nacional del Citrus, donde la espiritualidad, la cultura y los paisajes se integran en una propuesta turística diversa y en crecimiento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Información Turística.