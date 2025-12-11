El próximo 18 de diciembre a las 20:00, en el Museo Provincial de la Imagen de Concordia (Buenos Aires 179), quedará inaugurada la muestra que reúne las obras seleccionadas en el Salón de Fotografía de Entre Ríos, una de las convocatorias más relevantes de la región para artistas visuales. La exhibición, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través del museo, podrá visitarse hasta el 10 de enero con entrada libre y gratuita.

Premios en categoría Color

El jurado —integrado por los fotógrafos Julián Villarraza, Juliana Faggi y Juan Vidal— distinguió a las siguientes obras en la categoría Color:

1° Premio : El resplandor de Máximo , de Álvaro Mariano Monzón (San Jaime).

: , de (San Jaime). 2° Premio : El astronauta , de la serie Realismo Mágico entrerriano , de Luis Vargas González (San Jaime).

: , de la serie , de (San Jaime). 3° Premio: Efímero, de María Soledad Tessore (Paraná).

Premios en categoría Blanco y Negro

En la sección Blanco y Negro, las obras premiadas fueron:

1° Premio : Soledades en el río , de Carlos Alberto Contreras (Concordia).

: , de (Concordia). 2° Premio : Caballo Negro , de Diego Páramo (Paraná).

: , de (Paraná). 3° Premio: Hermano Entrerriano, de Rubén Darío Clivio (Paraná).

Menciones

Además, formarán parte de la muestra, en carácter de mención, trabajos de Rafael Villalba, Noelia Folguera, Silvia Gotte, Eduardo Boggione, Alan Feyt, Laura González Languasco, Gabriela Pérez, Paula Coky (todos de Paraná), y de Carlos Contreras y Luis Vargas González, de Concordia y San Jaime respectivamente.

Visitas y horarios

La exposición podrá recorrerse del 18 de diciembre al 10 de enero, en los siguientes horarios: