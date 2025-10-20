La Municipalidad de Paraná informó que el Teatro 3 de Febrero celebró un nuevo aniversario con un emotivo concierto homenaje, protagonizado por tres destacadas figuras de la guitarra entrerriana: Eduardo Isaac, Silvina López y Ernesto Méndez. El espectáculo, titulado Homenaje con guitarras entrerrianas, propuso un viaje musical que unió la herencia cultural eslovena con la identidad sonora de Entre Ríos.

La velada reunió a un numeroso público que colmó la sala principal del histórico teatro, donde la música se convirtió en un puente entre comunidades, tradiciones y generaciones. Cada interpretación puso de relieve el valor de la guitarra como símbolo de pertenencia y expresión de la cultura entrerriana.

“Este aniversario nos permite poner en valor la labor artística y comunitaria que realiza el Teatro 3 de Febrero desde hace más de un siglo. Es un espacio que acompaña a artistas locales y nacionales, y genera encuentros que enriquecen la vida cultural de Paraná”, expresó Francisca D’Agostino, directora del teatro.

En el mismo sentido, el subsecretario de Cultura de la Municipalidad, Joaquín Arijón, destacó el rol del espacio como motor de la vida artística local: “Estas actividades reafirman el rol del teatro como espacio de encuentro, memoria y formación artística, y nos permite seguir promoviendo la cultura de manera accesible para toda la ciudadanía”.

El concierto aniversario fue, además, una oportunidad para celebrar la historia del Teatro 3 de Febrero —referente cultural de la ciudad desde su inauguración en 1908—, reconocer el valor de sus instituciones y renovar el compromiso con la promoción de la cultura entrerriana.