Concepción del Uruguay continúa con las actividades de la Semana Homenaje al general Justo José de Urquiza, organizada por la Municipalidad junto a instituciones de la ciudad. Luego del acto realizado en el lugar de nacimiento del prócer, en el sitio conocido como Talar de Urquiza, a la vera de la Autovía Artigas, la programación propone encuentros históricos, música y expresiones culturales.

Este miércoles 21 de octubre, a las 19:30, se realizará la conferencia “Urquiza y la Constitución: el triunfo de la organización nacional”, a cargo de los historiadores Eduardo Lázzari y Orlando Busiello. La actividad tendrá lugar en el salón de actos del Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”.

El papel de Urquiza en la organización nacional

La conferencia abordará el rol político y militar de Urquiza en el proceso que condujo a la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

Entre los acontecimientos centrales de ese período se encuentran la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, la convocatoria a los gobernadores para avanzar en la organización del país y el Acuerdo de San Nicolás, que dispuso la reunión de un Congreso General Constituyente y designó a Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina.

El Congreso sesionó en Santa Fe con la participación de 13 provincias, mientras Buenos Aires permaneció al margen del proceso. El texto constitucional fue aprobado el 1 de mayo de 1853 y promulgado por Urquiza el 25 de mayo de ese año. Posteriormente, se dispuso su jura obligatoria en las provincias para el 9 de julio.

La Constitución estableció un sistema representativo, republicano y federal, y sentó las bases institucionales del Estado argentino. En 1854, Urquiza fue elegido primer presidente de la Confederación Argentina bajo el nuevo orden constitucional.

La agenda de actividades hasta el domingo

La Semana Homenaje continuará durante los próximos días con propuestas educativas, musicales y culturales, antes del desfile central previsto para el domingo 25 de octubre.

Jueves 22 de octubre: se realizarán recorridos guiados para estudiantes y vecinos por el casco histórico, con visitas a museos y espacios vinculados con la vida y el legado de Urquiza. Las salidas serán a las 8:30, 10:30, 14:30 y 16:30, desde la pirámide de plaza Ramírez.

Viernes 23 de octubre: a las 19:30, la Escuela de Música “Celia Torrá” ofrecerá una presentación en el centro de plaza Ramírez.

Sábado 24 de octubre: a las 19:00, la Escuela de Danzas “El Cimarrón” realizará el encuentro cultural “Homenaje a nuestros próceres”, frente al Colegio del Uruguay.

Domingo 25 de octubre: desde las 10:00, plaza Ramírez será escenario del gran desfile conmemorativo. Está prevista la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y su banda militar “Tambor de Tacuarí”, el Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos de todos los niveles.

De esta manera, la ciudad entrerriana se prepara para cerrar una semana dedicada a recordar la figura de Urquiza y su participación en el proceso de organización constitucional de la Argentina.