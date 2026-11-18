En el marco del Mes de la Tradición, Concepción del Uruguay realizará una jornada dedicada a la música y las danzas folklóricas. La propuesta, denominada «Folklore Day en la Salamanca», tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:30, en la Zona Joven del Parque La Salamanca.

La actividad es organizada por el Consejo Municipal de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación del municipio, y está abierta a toda la comunidad.

Música y danzas tradicionales

La programación contará con la presentación musical de Natalia Morúa y la participación de distintas agrupaciones y escuelas de danzas folklóricas de la ciudad.

Serán parte de la jornada el grupo de danzas Aneley, la escuela de danzas folklóricas Suyai, el grupo Huellas del Tiempo y la escuela de danzas folklóricas Mitaí.

El cierre estará a cargo de Atahualpa Puchulu y su grupo.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre jóvenes y vecinos, promoviendo la participación comunitaria y la difusión de las expresiones de la cultura popular argentina.

La entrada será libre y gratuita.