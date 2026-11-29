Concepción del Uruguay será sede, del 11 al 13 de diciembre, del Encuentro Entrerriano de Tango, una propuesta que reunirá a figuras reconocidas del género con músicos, cantantes y bailarines de la provincia. Durante tres jornadas habrá espectáculos en vivo, clases, exhibiciones de baile y milongas en distintos puntos de la ciudad.

Entre los artistas invitados se encuentran Adriana “La Gata” Varela, Raúl Lavié, Rodolfo Mederos y Guillermo Fernández. La programación también incluirá la participación de referentes locales y regionales, con actividades abiertas al público en espacios emblemáticos de la ciudad.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y propone acercar el tango a diferentes generaciones, combinando figuras de trayectoria nacional con propuestas de la escena entrerriana.

Un homenaje a Gardel en el ex Hotel París

La apertura será el viernes 11 de diciembre, en una jornada dedicada a Héctor Apeceche. Desde las 20, en el histórico ex Hotel París, ubicado en la esquina de 9 de Julio y Eva Perón, se descubrirá una placa y se realizará una reseña sobre la historia del edificio.

El lugar tiene un vínculo con Carlos Gardel, quien se alojó allí y cantó desde uno de sus balcones. La actividad contará con la actuación de Hugo del Carril (hijo).

Luego, la programación se trasladará a Plaza Ramírez, donde habrá una milonga y se presentará Adriana “La Gata” Varela. La primera jornada concluirá desde las 23 en la Sociedad Española, con una milonga musicalizada por Marcelo Sassi, de Uruguay.

Música y baile en distintos escenarios

El sábado 12, dedicado a Oberto “Nino” Federico, las actividades comenzarán a las 17 con una clase de tango a cargo de Sabrina y Alejandro Véliz, en el Auditorio Municipal Illia.

Desde las 19, la Peatonal Rocamora recibirá presentaciones de artistas locales, exhibiciones de baile y la actuación de Guillermo Fernández, reconocido cantor, músico, compositor y productor argentino.

La agenda continuará en el Auditorio Scelzi con Rodolfo Mederos, uno de los referentes del bandoneón, quien ofrecerá una presentación musical acompañada por una exhibición de tango.

Por la noche, Plaza Ramírez tendrá música en vivo con la orquesta Los Infames. El cierre de la jornada será en la Sociedad Española, con una milonga musicalizada por el TDJ Miguel “Lalo” Vanrell. También participarán los bailarines y maestros Sabrina Véliz y Alejandro Lencina.

El cierre será con Raúl Lavié

El domingo 13 de diciembre, la jornada estará dedicada a los hermanos René y Rubén Crosignani. Desde el mediodía, la Sociedad Española será sede de un almuerzo milonguero con servicio de cantina.

A las 14 se presentará la Orquesta Típica La Biaggi, con Macarena Marino como TDJ.

La última actividad central tendrá lugar en Plaza Ramírez. Desde las 20 habrá una milonga y, a partir de las 21, se presentará Raúl Lavié, una de las voces históricas del tango argentino. El espectáculo tendrá entrada libre y gratuita.

Con tres días de actividades y propuestas en diferentes escenarios, el Encuentro Entrerriano de Tango buscará reunir a artistas y público en torno a la música ciudadana, con una programación que combina tradición, espectáculos y espacios de participación para la comunidad.