Concepción del Uruguay volverá a vivir uno de sus eventos culturales más convocantes: “La Noche de las Librerías”, en su edición especial de Navidad. La propuesta se desarrollará el viernes 19 de diciembre, de 20 a 00 horas, organizada por la Municipalidad, a través de la Dirección de Cultura.

La iniciativa busca promover el regalo literario en tiempos de celebraciones, impulsando la circulación de libros y fortaleciendo los vínculos entre librerías, bibliotecas y lectores de toda la ciudad.

Todas las librerías, unidas en una misma noche

En esta edición participarán todas las librerías de Concepción del Uruguay, que abrirán sus puertas con actividades especiales, descuentos y propuestas para todas las edades:

Helvética (25 de Mayo 208)

(25 de Mayo 208) Universal (25 de Mayo 113)

(25 de Mayo 113) Proa (España 14)

(España 14) Congreso (España 38)

(España 38) Birkat Elohym (Alberdi 813)

(Alberdi 813) Mala Palabra (Sarmiento 785)

También se sumarán las Bibliotecas Populares La Buena Lectura (San Martín 760) y El Porvenir (San Martín 782), ampliando el circuito cultural y acercando sus catálogos a nuevos públicos.

Una noche de libros, arte y comunidad

Como en ediciones anteriores, la ciudad ofrecerá una amplia grilla de actividades literarias:

Presentaciones de libros

Charlas formativas

Lecturas y narraciones

Intervenciones teatrales

Propuestas musicales

Espacios de encuentro entre autores, lectores y libreros

“La Noche de las Librerías” se ha convertido en un sello cultural local, con una participación creciente año tras año. Desde la organización destacaron que el evento es posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad, las librerías y las bibliotecas populares, que impulsan esta alternativa para celebrar la lectura en un ambiente festivo y comunitario.