El 19 y 20 de septiembre, Concepción del Uruguay será sede del IV Congreso de Salud Mental, un evento que promete gran convocatoria y contará con disertantes de primer nivel. La inscripción es libre y gratuita, y en menos de una semana ya se recibieron más de 350 formularios, reflejando el fuerte interés que despierta la iniciativa.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, con la colaboración del Hospital Justo José de Urquiza y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El congreso, consolidado como un espacio de actualización y formación, ofrecerá un programa de alta calidad que incluye simposios, mesas redondas, talleres y conferencias en distintas salas de la ciudad.

Entre los principales ejes temáticos se destacan las infancias, adolescencia y juventudes; los desafíos clínicos actuales; la relación entre salud mental y educación; y nuevas perspectivas sobre la clínica de las adicciones. Además, se presentará el libro Autolesiones y situaciones de suicidio en adolescentes, de los psicólogos Daniel Korinfeld y Daniel Levy, como aporte al abordaje de una problemática que atraviesa al sistema de salud y a la sociedad en su conjunto.

El congreso también contará con la participación del reconocido escritor y conferencista Bernardo Stamateas, quien presentará oficialmente su nuevo libro Vida nutritiva. La actividad será abierta a todo público y se realizará el sábado 20 de septiembre en plaza Ramírez, a partir de las 15 horas.

Quienes deseen consultar el programa completo e inscribirse pueden hacerlo a través del sitio oficial: www.cdeluruguay.gob.ar/congreso-de-salud-mental