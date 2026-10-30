Concepción del Uruguay se prepara para vivir este domingo 1 de noviembre una nueva edición del Desfile Histórico en homenaje al general Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Argentina. La actividad comenzará a las 10 en Plaza Ramírez y reunirá a representantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

El acto había sido postergado el domingo anterior debido a las condiciones climáticas y se realizará en un año que reúne tres aniversarios significativos para la historia local y provincial: los 225 años del nacimiento de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y los 175 años del Pronunciamiento de Urquiza, ocurrido en la misma plaza donde se desarrollará el desfile.

La jornada contará con la presencia del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y su Banda Militar “Tambor de Tacuarí”, además de otras unidades del Ejército Argentino, fuerzas de seguridad y delegaciones de distintos establecimientos educativos del departamento Uruguay.

Cuatro bandas militares y un homenaje musical

Uno de los momentos destacados será la participación conjunta de cuatro bandas de música:

Banda Militar “Tambor de Tacuarí”, del Regimiento de Patricios.

Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.

Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, de Concordia.

Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindado II, de Concepción del Uruguay.

Durante la ceremonia está prevista la interpretación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la Marcha de San Lorenzo.

También se realizará un homenaje especial con el Himno de Concepción del Uruguay, que será interpretado por la Banda de Música del Batallón local, junto al Coro Estable Municipal y la voz de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes.

La participación de Noir será uno de los atractivos de la jornada. El cantante, reconocido por su trayectoria al frente de la banda, se sumará a una interpretación que busca destacar la identidad y la historia de la ciudad.

Un coro con más de cinco décadas de historia

El Coro Estable Municipal de Concepción del Uruguay fue fundado el 11 de septiembre de 1971 y está dirigido desde sus comienzos por el maestro Juan Miguel Lacava.

En 1983, la agrupación grabó el Himno a Concepción del Uruguay junto a los Hermanos Cuestas, en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la ciudad.

A los 89 años, Lacava continúa al frente del coro y será parte de esta nueva interpretación, que reunirá la tradición coral con la participación de uno de los artistas populares de mayor reconocimiento nacional.

Cómo será el desfile histórico

Después de la ceremonia inicial, el desfile comenzará pasadas las 10.30. El recorrido tendrá como punto de partida la calle 9 de Julio, en el sector oeste de Plaza Ramírez, y la apertura estará a cargo de los Veteranos de Malvinas.

Luego participarán estudiantes y comunidades educativas de escuelas integrales, jardines de infantes, establecimientos de nivel primario y secundario, instituciones de educación para adultos y centros de nivel terciario. El segmento educativo finalizará con la presencia de las universidades.

También desfilarán organizaciones civiles, entidades deportivas y culturales, clubes, autos y motos antiguos, junto con otras propuestas previstas por los organizadores.

Granaderos, Patricios y fuerzas de seguridad

El tramo final estará protagonizado por las fuerzas militares y de seguridad, con la participación de escuelas de cadetes de las instituciones con asiento en la ciudad.

Entre las delegaciones anunciadas se encuentran el Escuadrón “Dragones de la Muerte” y la División Guardia de Seguridad y Custodia del General Urquiza, pertenecientes a la Policía de Entre Ríos, cuyos integrantes vestirán indumentaria de época creada en 1860.

También participarán efectivos del Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya”, de Gualeguaychú, y personal y unidades motorizadas del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, de Concordia.

El cierre estará a cargo de las secciones del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La convocatoria busca reunir a la comunidad en torno a una fecha de relevancia histórica y poner en valor el legado de Urquiza, el patrimonio de Concepción del Uruguay y la participación de las instituciones que forman parte de su identidad.