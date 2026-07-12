La Municipalidad de Concepción del Uruguay llevará adelante el próximo 14 de agosto la primera Jornada de Salud Mental y Juventudes, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario que busca generar espacios de reflexión, prevención y acompañamiento sobre las principales problemáticas que atraviesan los adolescentes.

La actividad se desarrollará en El Espinillo, en dos turnos —de 8.30 a 11.30 y de 14 a 17— y contará con talleres participativos coordinados por profesionales, además de invitados especiales que serán anunciados próximamente. Los cupos serán limitados y estarán destinados a estudiantes de la ciudad.

Una agenda construida junto a los jóvenes

Uno de los aspectos distintivos de la iniciativa es que los contenidos no fueron definidos únicamente por los equipos técnicos municipales, sino que surgieron de las inquietudes planteadas por los propios adolescentes durante la Pre Jornada de Salud Mental y Juventudes, realizada el pasado 10 de junio.

En aquella instancia participaron más de 250 estudiantes secundarios, quienes trabajaron en mesas de debate donde expusieron las situaciones que más los preocupan y sobre las que consideran necesario recibir información y herramientas de acompañamiento.

El coordinador del Consejo de la Juventud, Carlos Mendoza, destacó que esta metodología permitió construir una propuesta acorde a las verdaderas necesidades de los jóvenes.

"No quisimos definir los contenidos desde una oficina, sino construirlos junto a ellos", señaló el funcionario al valorar el proceso participativo.

Por su parte, el director de Salud Mental del municipio, Germán Bercovich, sostuvo que escuchar directamente a los adolescentes permite diseñar políticas públicas más efectivas.

"Muchas veces los adultos suponemos cuáles son sus preocupaciones. Esta experiencia nos permitió conocer de primera mano qué temas realmente les interesan y preocupan", afirmó.

Los temas que más inquietan

Entre las principales problemáticas identificadas por los estudiantes se encuentran la depresión y las autolesiones, temas estrechamente vinculados con la prevención del suicidio adolescente y que tendrán un tratamiento específico durante la jornada.

También aparecieron con fuerza la ansiedad, los primeros auxilios psicológicos y la necesidad de contar con herramientas para reconocer situaciones de crisis y brindar una primera contención.

El relevamiento realizado entre los jóvenes incluyó además otras preocupaciones frecuentes, como los consumos problemáticos, el bullying, la autoestima, los vínculos interpersonales, el impacto de las redes sociales y la ludopatía, fenómenos que ocupan un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

Prevención y espacios de escucha

Desde la organización adelantaron que cada uno de estos ejes será abordado mediante talleres dinámicos y participativos, con el objetivo de promover el cuidado de la salud mental, fortalecer las redes de acompañamiento y brindar herramientas que favorezcan la prevención y la detección temprana de situaciones de riesgo.

La jornada forma parte de un trabajo conjunto entre la Coordinación del Consejo de la Juventud y la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que busca consolidar políticas públicas orientadas a fortalecer los espacios de escucha, participación y contención para adolescentes y jóvenes de la ciudad.