La Universidad de Concepción del Uruguay recibió un aporte económico otorgado por el intendente José Lauritto destinado a respaldar la realización del evento El Sello del Buen Diseño, una iniciativa que tuvo un fuerte impacto a nivel nacional e internacional y que puso en valor la creatividad y el talento de las empresas locales.

El apoyo municipal fue destacado por el vicerrector de Producción y Emprendedurismo de la Universidad de Concepción del Uruguay, Eduardo Putruele, quien subrayó la importancia del trabajo articulado entre universidades, empresas y el Estado para concretar este tipo de propuestas.

“Desde la Cámara de la Industria del Software y las universidades de la ciudad nos unimos para organizar un evento con un objetivo claro: destacar el talento y la creatividad de las empresas locales”, explicó Putruele. En ese marco, resaltó que el certamen permitió que, por primera vez en muchos años, Entre Ríos lograra cinco empresas premiadas, de las cuales cuatro pertenecen a Concepción del Uruguay.

El evento tuvo además un alcance internacional significativo, impulsado por el acompañamiento del polo tecnológico La Nube, que posibilitó la transmisión en vivo y la conexión con empresas y públicos de distintas partes del mundo. “Esto refleja la interconexión que existe entre el gobierno, las empresas y las universidades para fomentar la innovación y el desarrollo local”, remarcó el vicerrector.

La jornada contó con la presencia de funcionarios nacionales, entre ellos el director del programa Sello del Buen Diseño de la Secretaría de Pymes a nivel nacional, quien participó activamente del encuentro. Asimismo, la Secretaría de Producción de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Creativas y del Conocimiento, colaboró en la organización del evento.

Putruele señaló que uno de los principales objetivos fue visibilizar y reconocer a empresas que, mediante la innovación y el diseño, lograron posicionarse en mercados nacionales e internacionales. “El Sello del Buen Diseño no solo es un reconocimiento a nivel nacional, sino que también tiene proyección internacional, ya que se difunde a través de las consejerías económicas de las embajadas argentinas en el mundo”, explicó.

Entre las firmas distinguidas, mencionó a Aluplast, reconocida por sus innovaciones en muebles de aluminio; a la empresa de construcciones modulares de los hermanos Marcó, premiada por su propuesta de diseño; y a Intellimation, destacada por sus desarrollos tecnológicos innovadores.

Finalmente, el vicerrector agradeció especialmente el respaldo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el aporte realizado por el intendente Lauritto, subrayando que este acompañamiento fue clave para concretar el evento y fortalecer la visibilidad y el crecimiento de las empresas locales, posicionando a la ciudad como un polo de creatividad, diseño e innovación.