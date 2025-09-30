Concepción del Uruguay se convirtió el viernes 19 y sábado 20 de septiembre en epicentro de la reflexión sobre salud mental, al albergar el IV Congreso de Salud Mental, bajo el lema “Las marcas de lo contemporáneo en la Salud Mental”. El encuentro, organizado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER y el Hospital Justo José de Urquiza, se consolidó como un espacio de referencia regional.

La convocatoria superó todas las expectativas: hubo más de 1000 inscriptos y 400 acreditados en las dos jornadas. Participaron 22 instituciones públicas y privadas de la ciudad y la región, junto con un público diverso compuesto por estudiantes de distintas carreras, profesionales de la salud, docentes de escuelas y clubes, y vecinos interesados en la temática.

“Estas cifras son indicadores de que el Congreso de Salud Mental está instalado en nuestra comunidad y es considerado un espacio de construcción social, donde se debate, reflexiona, se generan lazos y se fundan las bases para consolidar y gestar políticas de cuidado para el bienestar de todos y todas”, señaló Ana Laura Rodríguez, directora de Salud Mental del municipio.

Rodríguez destacó que el programa respondió a demandas sociales concretas: “Los temas que se desarrollaron son problemáticas que tienen sus marcas en la actualidad. Por ejemplo, la salud mental en el capitalismo de plataformas, los consumos problemáticos de tecnologías digitales, las autolesiones y el suicidio adolescente, o las estrategias para pasar del estrés al bienestar. Durante dos días todos los presentes pausaron su agenda para hablar y darle prioridad a la salud mental, algo fundamental y necesario en estos tiempos”.

Temáticas actuales y urgentes

El Congreso abordó problemáticas sensibles y de gran impacto social: la relación entre salud mental y plataformas digitales, el uso problemático de cannabis, las autolesiones y situaciones de suicidio en adolescentes, así como la necesidad de estrategias preventivas y de acompañamiento. También se discutió sobre el sistema de salud argentino, sus desafíos históricos y actuales, y se compartieron herramientas de neurociencia y terapia cognitiva para promover el bienestar.

Especialistas invitados

La programación incluyó la participación de reconocidos referentes nacionales e internacionales. El politólogo Ariel Parajón abrió el debate con una ponencia sobre consumos problemáticos de tecnologías digitales. Los licenciados Daniel Korinfeld y Daniel Levy abordaron la compleja temática de las autolesiones y el suicidio adolescente. La Dra. Raquel Peyraube expuso sobre el uso problemático de cannabis en el contexto global.

Por su parte, la licenciada Fernanda Giralt Font presentó la conferencia “Del estrés al bienestar”, desde la mirada de la neurociencia y la terapia cognitiva. Más tarde, el Dr. Edgardo Knopoff analizó la historia y los desafíos del sistema de salud en Argentina. El cierre estuvo a cargo del Dr. Bernardo Stamateas, quien en el Auditorio Carlos María Scelzi compartió su libro Vida Nutritiva ante una amplia audiencia.