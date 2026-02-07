Con una multitud desde las primeras horas de la tarde, este viernes se puso en marcha la 35º Fiesta Nacional del Mate en la Plaza de las Colectividades de Paraná. El público disfruta del primer día de una celebración que ya es emblema cultural de la provincia, organizada por la Municipalidad de Paraná y con entrada libre y gratuita.

La intendenta Rosario Romero recorrió el predio y destacó la convocatoria y la organización del evento, que se desarrolla a la vera del río Paraná. En el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez, la música comenzó con la presentación de Coti Sorokin y los ganadores del certamen Premate, que aportaron talento local y regional a la apertura de la grilla artística.

“La Fiesta Nacional del Mate florece, es muy sentida por los paranaenses y creció desde un barrio hasta convertirse en una fiesta nacional. Tenemos expectativas de que sean dos noches mágicas y se recuerden para siempre”, expresó Romero. Además, subrayó su carácter familiar: “Es una fiesta con excelentes artistas de Paraná, de la provincia y del país, concurso de cebadores, ferias y muchas propuestas para vivir dos noches muy especiales”.

El viceintendente David Cáceres valoró la emoción compartida con el público: “Es una fiesta propiedad de todos; a disfrutarla”. En tanto, el jefe de Gabinete Santiago Halle remarcó que “es mucho más que un evento musical: hay feriantes, clubes en el patio gastronómico, artistas en escena y mucho trabajo. Con orgullo decimos que es nuestra fiesta”.

El público que colmó la Plaza de las Colectividades disfrutó de los shows de Coti y de los ganadores del Premate. “Estoy muy feliz de estar en la Fiesta del Mate; las fiestas de Entre Ríos son muy especiales para mí. Tenía muchas ganas de venir a Paraná por lo que significa el mate para un entrerriano”, dijo el artista, que interpretó clásicos como Otra vez.

El mate volvió a ser símbolo y protagonista de una celebración que conjuga cultura, encuentro, identidad y tradición, en un espacio emblemático de la ciudad junto al río. Año tras año, la fiesta crece en participación de público de la región y de otras provincias, generando además un importante movimiento económico para la capital entrerriana.

Premate, federal y protagonista

Las compañías de danza y grupos musicales de la provincia se lucieron a través del Premate, certamen que federaliza la fiesta. Subieron al escenario principal La Fortinera (Cerrito), la pareja de baile Jenifer Frickel y Matías Retamar (Ramírez), Joel Palavecino (Paraná), Bembé (Nogoyá) y Paula Insaurralde junto a Cristina Álvarez (Maciá). “Es una experiencia maravillosa, totalmente nueva para nosotros”, expresó Jenifer Frickel, mientras que Nancy Quinteros, directora de La Fortinera, agradeció “el privilegio de abrir la Fiesta”.

La fiesta del público

Vecinos y visitantes de distintas ciudades del país —Nogoyá, Santa Fe, Zárate, Diamante, Chajarí, Victoria, Bovril, Cerrito, entre otras— e incluso de Uruguay, acompañan la celebración. “Esto es hermoso; después de esta experiencia quiero venir siempre”, contó Mónica, de Victoria. Oscar, de Zárate, señaló: “Venimos todos los años; está muy bien organizado, con artistas para todos los gustos”.

Como en la edición anterior, el predio cuenta con un sector preferencial para vivir la experiencia más cerca del escenario, con espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos.

Clubes y actividades para toda la familia

Más de 40 clubes de Paraná participan a cargo del patio gastronómico, ofreciendo comidas y bebidas a precios accesibles. Además, desde las primeras horas de la tarde el público disfruta de propuestas como Mateando, Matecito, Pariente del Mar, ArteMate y el Concurso de Cebadores, organizado por el Centro Comunitario Solidaridad.

El operativo incluye puestos sanitarios y de hidratación, personal médico y de enfermería, ambulancias, baños, presencia de bomberos zapadores y voluntarios, y un dispositivo de seguridad coordinado con la Policía y Prefectura.

Entre las autoridades presentes se destacaron los intendentes Manuel Tennen (Villa Urquiza), Adrián Fuertes (Villaguay), Ariel Müllerel (Maciá), Ariel Weiss (Colonia Avellaneda), Alcides Alderete (Sauce de Luna), Fabricio “Gino” Mesquida (Piedras Blancas), además del senador nacional Adán Bahl, el diputado nacional Andrés Laumann, legisladores provinciales, funcionarios municipales y concejales.