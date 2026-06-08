Lib. San Martín- El miércoles 20 de enero por la mañana, la Fundación de Ayuda Recíproca Internacional (FARI) como lo viene haciendo desde hace casi 30 años, en un breve acto presentó y relanzó una innovadora oferta académica a distancia, con más de 20 Cursos de Capacitación con el aval del Consejo General de Educación de Entre Ríos.

Por parte de la Fundación estuvieron el presidente del Consejo de Administración, Rolando Schneider, el Secretario Ejecutivo Nery Cardozo y la Directora Pedagógica, Profesora Silvia Irungaray. Como invitada especial acompañó, la Presidente del Concejo Deliberante de Libertador, Lic. Susana Cayrus y el Concejal Fernando Tortella. Además, se sumó el Terapista, Licenciado Adrián Sclavuno.

Puertas al futuro

La Fundación FARI, desde su nacimiento en 1991, fue abriendo puertas al futuro de centenares de alumnos que eligieron la opción de estudiar a distancia. En su trayectoria académica cuenta con más de 1500 egresados.

El acto comenzó con la presentación y saludo a cargo de Rolando Schneider. Luego Silvia Irungaray explicó que “este proyecto amplio y fructífero fue avalado y tuvo su puntapié inicial en la Resolución del Concejo Deliberante de Libertador, dándole respaldo. Hoy contamos con 20 cursos y en marzo comenzará la actividad con más de 200 alumnos inscriptos, estando en la elaboración de otros 20 más. Para esto, el decreto del Concejo Deliberante fue fundamental, porque nos permitió el aval de otros municipios, la Cámara de Diputados y Senadores”.

Susy Cayrus, dijo que “Esto me está haciendo reflexionar sobre cuáles son los alcances de las cosas que hacemos, porque a veces en el seno del Concejo, pasamos horas y horas trabajando sobre letras, escritos, proyectos que no sabemos lo que significan realmente en la práctica, o cuanta concreción útil tendrá para nuestra comunidad”.

Satisfacción

Schneider dialogó con Paralelo 32 y planteó que “Hemos iniciado el vuelo de trabajo con un grupo maravilloso, en el que cada uno pone su gota de empeño. Sobre todo la parte pedagógica, la parte didáctica, para que se pueda aprender y encuadrar dentro de los reglamentos y leyes que nos pide el gobierno, a fin de tener puntaje para los docentes y que les sirva la capacitación”.

Schneider destacó el apoyo que recibió del Estado provincial a través del Consejo General de Educación, por medio de la Departamental Diamante, como así también del Diputado Jorge Cáceres y la Senadora Claudia Gieco.