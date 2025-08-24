Se detectó un fraude masivo en los exámenes nacionales para residencias médicas realizados el 1° de julio pasado • Usaron anteojos con cámaras microscópicas para copiar las preguntas, enviarlas por whatsapp a una persona que buscaba las respuestas correctas • Se detectó porque 147 postulantes lograron notas excelentes frente a sus flojos antecedentes académicos • Los que volvieron a rendir no obtuvieron las mismas calificaciones.